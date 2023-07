VIDEO. La reacción de los hinchas de Miami cuando Messi salió reemplazado

Gerardo 'Tata' Martino adujo comprender anoche que la concurrencia en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale abandonara masivamente el escenario ante la salida de Lionel Messi del campo de juego en la victoria 4-0 del Inter Miami sobre Atlanta United, por la Leagues Cup de la Concacaf.



"Entiendo que la gente se haya ido cuando salió (Lionel) Messi" sostuvo el entrenador rosarino, de 60 años, en la conferencia de prensa posterior al partido.

Después de la salida de Messi del campo de juego (minuto 77), así fue el abandono de los hinchas del Inter Miami.



Qué rara la manera en la que viven el soccer estos boys. 🤌🏼🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/GBHYJqa5Gr — Junior Castillo Fuentes (@Jrcastillof9) July 26, 2023





El astro del seleccionado argentino de fútbol, máxima figura del Mundial Qatar 2022, dejó el césped a los 32 minutos del segundo tiempo, siendo reemplazado por Robbie Robinson. Lo singular y curioso, tal vez, es que el propio astro, ex Barcelona, le hizo señas al entrenador de que efectúe la modificación, por el cansancio que arrastraba.



"Me hubiera gustado que la gente se quedara hasta el final para aplaudir al equipo. Pero entiendo la decisión del público" remarcó el exDT de Newell's y de los seleccionados de Argentina, Paraguay y México.



"Es una figura tan importante en el mundo que es difícil no justificar esas actitudes. Entiendo que es así", elogió Martino.