Explotó Wanda Nara y apuntó contra los "mentirosos" que hablan sobre su salud: "Aseguran cosas que no..."

Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron en las últimas horas a Turquía, debido a que el futbolista debe regresar a su club, Galatasaray, para seguir disputando el torneo de primera división de aquel país.

Lo cierto es que por un momento, se habló en distintos medios que la empresaria iría a hacer un tratamiento allí, para tratar sus problemas de salud, que la tuvieron internada varios días en el Sanatorio Los Arcos, desde aquel 13 de julio.

Mediante las redes sociales, Wanda abrió una "caja de preguntas", donde dejó que sus seguidores le puedan volcar dudas y le puedan dejar un mensaje. Y uno de ellos fue referido a su salud.

"No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", aseguró en una de las respuestas.

"Estoy muy bien. La verdad es que estoy bien. Y sí, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir de que están hablando de la vida de otro", remarcó en otra de ellas.

Hasta el momento, Wanda no se ha pronunciado sobre el verdadero motivo por el que ingresó al Sanatorio, pero si dejó en claro que al menos a Turquía, no irá por cuestiones de salud.