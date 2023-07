En Unión por la Patria cada sector hace su juego en medio de la incertidumbre por la economía

Alberto Fernández junto al gobernador del Estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, y el embajador en brasil, Daniel Scioli / telam

A dos semanas de las primarias en las que comenzará a jugarse su permanencia en el poder, el oficialismo sigue transitando una campaña “desordenada” que expone a cada sector jugando “un partido diferente”, por ejemplo con un kirchnerismo recostado en la Provincia que se mantuvo en silencio ante el postrer acuerdo de Sergio Massa con el FMI, y que sólo encuentra como único punto de coincidencia la embestida contra Juntos por el Cambio al remover los fantasmas del “ajuste macrista”.

Las consultoras privadas ya anticipan un rebote para la inflación de julio, acercándose otra vez al 7% mensual, y la carrera alcista se vería agravada en agosto cuando peguen de lleno las medidas adoptadas por Economía para cerrar con el Fondo. El Gobierno decidió difundir el martes 15 de agosto, dos días después de los comicios, el pronóstico del Relevamiento de Mercado (REM) que difunde el Banco Central con el dato del Índice de Precios al Consumidor del corriente, para evitar el perjuicio electoral que podría significar el reconocimiento oficial de la inflación.

El alivio que trajo el cierre de las negociaciones con el Fondo, que permitiría al Ejecutivo hacerse de fondos para cancelar los vencimientos de agosto, no llega a los bolsillos. Por eso ayer Massa encomendó a la militancia oficialista a que salga a pedir el voto “barrio por barrio y casa por casa” a lo largo y ancho del país. El estratega de campaña del precandidato, el catalán Antoní Rubí Gutiérrez, parece emular a su par ecuatoriano Jaime Durán Barba al sugerir “encuentros mano a mano” de los candidatos con la gente, una verdadera marca PRO.

Pero la interna del oficialismo, hoy barrida bajo la alfombra por las propias necesidades electorales del espacio, cada tanto emerge. Así como el kirchnerismo se mantiene en silencio frente a nuevas medidas que favorecen al campo como el denominado “dólar maíz”, tampoco brindó seguridad al ministro-candidato para que éste pudiera realizar una caravana por La Matanza. La disputa entre el intendente Fernando Espinoza y el Movimiento Evita, que pretende desplazarlo con un candidato propio, obligó a suspender ayer esa movilización ante el temor a eventuales incidentes.

Permisos durante las restricciones por la pandemia

Alberto Fernández sigue corrido de cualquier actividad proselitista -volvió a ser apuntado por el uso discrecional de los permisos durante las restricciones por la pandemia a raíz un gesto de la ministra Carla Vizzotti (Salud) a una médica para que ésta pueda despedir a un familiar, en agosto de 2020- y aún queda la duda que sea parte del cierre de campaña que seguramente tendrá como escenario un municipio bonaerense. Massa, mientras tanto, intenta seducir a dirigentes que en algún momento orbitaron cerca del jefe de Estado y les promete que en caso de acceder a la Casa Rosada encabezará un proyecto “amigable” con el mercado que no diferiría demasiado del “consenso” que promete Horacio Rodríguez Larreta para lograr las reformas “duraderas” que necesita el país.

LA MOVIDA EN LA RURAL

El alcalde porteño se ubicó durante la víspera a un metro de Nicolás Pino, el titular de La Rural, en momentos en que éste ofrecía un duro discurso contra el Gobierno en la inauguración de la tradicional muestra del campo. Sin presencia oficial, hubo multiplicidad de dirigentes de la oposición, como la otra presidenciable de JxC, Patricia Bullrich, y el diputado Ricardo López Murphy.

Fue una semana en la que todos los candidatos a la primera magistratura, el titular del FR incluido, pasaron por el predio ferial de Palermo y pronosticaron medidas de aliento al sector. Por eso Pino no le apuntó directamente al tigrense sino a una administración que no pudo evitar que quedaran a la vista los efectos perniciosos de la sequía por las “pésimas políticas agropecuarias”.

LA OPOSICIÓN, SIN UNIFORMIDAD DE CRITERIOS

En la oposición, ciertamente, no hay uniformidad de criterio en cómo salir del cepo cambiario, uno de los más insistentes reclamos del campo y la industria. Las propuestas de Bullrich y Larreta difieren en la forma en instrumentar esta medida correctiva. La exministra de Seguridad no dio precisiones sobre su pretensión de levantar el control de capitales si llegara a la Casa Rosada y, sin querer, agitó los fantasmas del frustrado “blindaje” de la Alianza que, en 2001, no pudo impedir la implosión de la Convertibilidad.

Sin dudas el mayor atractivo de las PASO será la disputa del mayor armado opositor para seleccionar al candidato con el que pretende regresar al poder después de cuatro años.

Ambos presidenciables vienen de mostrar un gesto de distensión al coincidir en la ciudad de Córdoba donde hace una semana esperaban festejar con Rodrigo de Loredo, quien finalmente perdió esa intendencia a manos del postulante del peronismo cordobés. Ese resultado fue “celebrado” también por un Gobierno que, como nunca, mostró signos de debilidad: se subió a una victoria en un distrito que desde hace años le da la espalda.

El “cordobesismo” tiene a un representante en la grilla de presidenciables, el gobernador Juan Schiaretti, que sigue dispuesto a avanzar en un entendimiento con Larreta en caso que éste resultara triunfante en las primarias.

BULLRICH REFUERZA SU CAMPAÑA

Bullrich, en tanto, parece concentrarse en reforzar su campaña bonaerense pero sin perder atención a lo que ocurre en CABA. En este distrito el alcalde porteño sigue haciendo equilibrio entre Jorge Macri y Martín Lousteau. El senador radical durante la víspera recibió el apoyo de Facundo Manes, que reapareció públicamente en una recorrida proselitista por Pompeya tras haber bajado su precandidatura presidencial al filo del cierre de listas.

La coalición opositora podría hoy repetir una postal a pura sonrisa si finalmente el senador “Nacho” Torres (PRO) se logra imponer en las elecciones a gobernador en Chubut es favorito ante un peronismo que irá dividido luego de la administración del massista Mariano Arcioni, que convivió con distintos conflictos sectoriales en los últimos años.

