La Argentina potencia lo que proyecta Miguel Angel Pesce: superávit comercial de U$S 41.000 millones en 7 años

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, expuso las previsiones comerciales de Argentina y sorprendió incluso a los más optimistas. "Las proyecciones indican que el superávit comercial de Argentina va a escalar a US$ 41.000 millones en 2030", destacó el titular del Banco Central.

"Creo que tenemos noticias auspiciosas en nuestro país. En 2019, la Argentina exportaba US$ 60.000 millones y de allí no se movía. La buena noticia es que en 2022 exportó casi US$ 90.000 millones y que hacia adelante la perspectiva dada por las exportaciones de energía, de minería y del resto de los productos es muy auspiciosa", señaló Pesce. "En energía esperamos un crecimiento entre 2022 y 2030 de US$ 8.000 a US$ 36.000 millones de exportación, en minería de US$ 3.800 millones a US$ 15.000 millones y en el resto de US$ 37.000 millones a US$ 54.000 millones de dólares", enfatizó, y añadió: "Esto va a significar que el superávit comercial escale el año que viene a más de US$ 20.000, posiblemente US$ 25.000 millones, en el año US$ 2026 a 30.000 millones y en 2030 a US$ 41.000 millones".

Se viene un boom de exportaciones

Pesce intervino en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2023, "Desafíos para la estabilidad macroeconómica y financiera en el actual contexto internacional", organizadas por el BCRA. Lo hizo en el panel de autoridades de bancos centrales, junto con Beltrán de Ramón (Banco Central de Chile), José Cantero Sienra (Banco Central del Paraguay) y Ásgeir Jónsson (Banco Central de Islandia).

El titular del Banco Central analizó las restricciones externas y otros factores disruptivos que juegan un papel crucial en la dinámica inflacionaria en nuestro país y resaltó los elementos necesarios para avanzar en su reducción. "Es necesario solucionar el problema de la restricción externa, el problema de la inercia inflacionaria y es necesario también desarrollar el mercado de capitales", afirmó Pesce.

Se refirió al fuerte efecto que tiene la inercia en el sostenido nivel de precios y también a la importancia del desarrollo del mercado local de capitales. "La Argentina tiene un mercado de capitales muy pequeño; 6% de financiamiento del sector financiero al sector privado, 6% del producto, 8% de capitalización del mercado de capitales en nuestra economía", subrayó.

Su resolución es compleja, porque no solo involucra problemas macroeconómicos, sino cuestiones de conducta de los agentes económicos.

"Desde que llevamos estadística, la Argentina formó activos externos por US$ 190.000 millones. En nuestra balanza de pagos, los argentinos son acreedores del mundo por US$ 380.000 millones y la Argentina, desde el año 2006 hasta ahora, ha importado US$ 171.000 millones de dólares en billetes americanos", señaló Pesce, y concluyó: "El crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente, por eso, a la par que se soluciona el problema de la restricción externa, que se soluciona el problema de la inercia inflacionaria, es necesario también desarrollar el mercado de capitales".

Nota publicada en eleconomista.com.ar