Escuelas y oficinas casi vacías: el impacto del paro de micros en la Ciudad

La Ciudad tuvo ayer una jornada atípica, ya que el paro nacional de colectivos tuvo alcance local y la medida afectó, directa o indirectamente a todos los platenses.

Desde hace semanas, la UTA venía intentando llevar adelante la huelga a raíz de desencuentros en la mesa de negociación salarial con las empresas de transporte, pero el Gobierno Nacional, a través Ministerio de Trabajo, interpuso la conciliaciones obligatorias y la paritaria quedó en cuarto intermedio. El jueves a la tarde, el conflicto escaló cuando las empresas no pagaron la suba ordenada por el Gobierno y los trabajadores de la UTA decretaron realizar una retención de tareas desde la medianoche, lo que dejó a todo el país sin este medio de transporte público en corta, media y larga distancia.

Así las cosas, en La Plata la medida afectó y fuerte a distintos sectores: escuelas y facultades sin alumnos, oficinas con la mitad del personal y actividades que debieron postergarse porque muchas personas quedaron con traslado imposibilitado.

Si bien las calles se “liberaron” de los micros, el tránsito igual estuvo complicado en varias zonas ya que confluyeron bicicletas, motos, taxis, remises y los autos que normalmente no circulan en las puertas de los colegios. Ante ese escenario, desde la Municipalidad se dejó sin efecto el cobro del estacionamiento medido.

No faltaron los “desinformados” que llegaron a las paradas sin saber que había paro y esperaron varios minutos a que pasaran las unidades hasta que se percataron de la situación.

“Me enteré que estaban de huelga cuando vi que no pasaba ningún micro, así que me puse a caminar porque tampoco me queda tan lejos el trabajo. Aunque llegué un poco tarde pero mi jefe supo entender la situación”, relató Laura empleada de una escribanía.

La imagen de la Terminal de Ómnibus vacía fue impactante, a la vez que creció la cantidad de pasajeros que optaron por tomarse el tren. En tanto, las paradas de taxis sólo mostraban filas de usuarios buscando coches que no estaban. Era una misión casi imposible también conseguir taxi a través del teléfono y los sistemas de mensajería.

Aunque no están habilitados para trabajar en La Plata, lo cierto es que los servicios de Uber y Didi tuvieron un mayor requerimiento mientras que se mantuvo la medida de fuerza ya que los autos de alquiler tradicionales no daban a basto para cubrir la demanda.

Los malabares de los empleados para ir a trabajar iba desde compartir autos hasta la opción de hacer teletrabajo en los casos que se pudiese.

En muchos trabajos se justificó el ausentismo, sobre todo en las dependencias públicas y para quienes trabajan en otras ciudades.

Más tarde, se anunció un decreto del Gobierno nacional que prohibe descuentos por faltar al trabajo en la jornada de ayer (ver nota aparte).

Empleadores de choferes

Varios empleadores trataron de garantizar la presencia de sus trabajadores pagándoles el traslado en taxi o remís.

Así y todo, el comercio local se vio perjudicado. “Las ventas están entre un 20 por ciento y 50 por ciento más abajo de lo que sería un viernes normal de principio de mes. Pocos empleados faltaron. La mayoría vino, los empleadores buscamos la forma de que vengan para los que utilizan los transporte público, enviándolos a buscar en taxi o remís, o los propios jefes yéndolos a buscar”, indicó un directivo de la Federación Empresaria La Plata y comerciante del Centro.

“El paro afectó mucho el presentismo, pero los comercios pudieron abrir igual en general y se le pudo buscar la vuelta”, dijo Martín Ranea, presidente de la Asociación Comerciantes de Calle 12.

Otra realidad fue la que vivieron las personas que cobran su salario por día trabajado, como el personal doméstico o de cuidado, que al no poder llegar al lugar de trabajo quedaron sin esa paga. “Yo hoy perdí el dinero de dos casas en las que me emplean. Por lo menos en la que estoy registrada no pierdo el presentismo”, contó Carmen, una mujer que realiza limpieza en casas particulares.

También, las atenciones médicas se vieron afectadas. Pacientes que no pudieron llegar a sus consultas o médicos que tampoco lograron hacerse presentes en los hospitales, clínicas y consultorios.

“Me enteré que estaban de huelga en la parada, así que me puse a caminar y llegué tarde al trabajo”

Laura, empleada de una escribanía

“Tenía turno para hacerme unos estudios y lo perdí porque nunca llegó el taxi que pedí. Lo triste es que hacía como 15 días que lo había agendado y ahora tengo que reprogramar todo porque los resultados los tengo que llevar a mi médico y ya no coordinan los tiempos”, reclamó Carlos, un lector que se comunicó con este diario indignado por la situación que se estaba viviendo ayer.

En el caso de las clases, ya desde la noche del jueves muchos padres fueron recibiendo mensajes en sus teléfonos celulares acerca de que se suspendían las clases de determinados cursos de Jardín, primarias o secundarias porque maestras o profesores no iban a poder dar llegar a los colegios, por lo que también se alteró la organización familiar.

En ese sentido, la mayoría de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata no pasaron la falta, considerando la imposibilidad de llegar hasta las sedes. Lo mismo hizo la UNLP con sus colegios y dependencias.

“Entre un 20 y un 50 por ciento abajo”, dijo un comerciante sobre el impacto en las ventas

“El jueves a la noche el grupo de WhatsApp de padres de la escuela de mi hijo estalló de mensajes. Al principio algunos padres se ofrecían a hacer de `transporte escolar´, pero organizar para que los chicos no perdieran otro día de clases fue muy complicado y además la maestra avisó que no tenía forma de llegar al colegio. Nos mandaron unas tareas para que hicieran hoy (por ayer) pero eso no reemplaza las horas en el aula, es una pena que todo siga así”, lamentó Karina, mamá de un alumno de primer grado de la Primaria Nº 45.

Referentes de Suteba informaron que si bien hasta anoche no contaban con cifras a ciencia cierta, “en las escuelas públicas casi no hubo clases porque o no llegaban los docentes o no iban los alumnos. En los colegios privados la medida no tuvo tanto impacto porque quizá las familias cuentan con vehículos para llevar a los chicos”.

Normalización

Entrada la tarde seguía la incertidumbre alrededor del conflicto y su posible continuidad. Nadie quería más sorpresas desagradables con el la organización de la rutina de hoy. Pero hubo que esperar hasta después de las 17.30 de ayer a que se anunciara que el paro se levantaba en todo el territorio nacional.

De a poco fue entonces que los servicios de las distintas líneas de micros de la Región fueron volviendo a la normalidad, aunque el ritmo de la Ciudad ya estaba alterado para ser viernes.

Quienes habían ido a trabajar pudieron volver a sus casas y el retorno de los servicios también benefició a los que comenzaron a disfrutar el fin de semana desde ayer a la noche sin tener que gastar de más en utilizar taxis o remises.