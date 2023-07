Nueva denuncia por mala praxis en una veterinaria

A pocos días del caso de una gata que murió tras una intervención quirúrgica en La Plata, y que está siendo investigado por la Justicia, durante las últimas horas se conoció un segundo hecho de similares características, aunque en esta ocasión fue un chihuahua de 8 años quien perdió la vida tras someterse a una simple castración.

“Gabito, hijo, no te merecías esto. Me pasaron el valor más alto por una simple castración, con el pre quirúrgico excelente, un animalito sano. Acepté todo para no correr ningún riesgo y me lo entregaron muerto, y luego amenaza del dueño que dice tener un grupo de abogados antiescrache (...) No sabe lo que son nuestros perritos para nosotros, pero tranqui que se hará justicia legal y pública”, escribió en redes sociales el damnificado y dueño de Gabito, el perro fallecido.

Según se informó, la veterinaria en cuestión cuenta con varias sucursales, pero a la que asistió el chihuahua fue a la de City Bell.

Tras su descargo público, la denuncia por presunta “mala praxis” se materializó en la comisaría que ya tramita a cargo de la Fiscalía N° 6, la repartición judicial especializada en maltrato animal.