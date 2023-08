Luz, calles y más seguridad, en una protesta de vecinos en Gorina

Cuentan en el vecindario del denominado “Altos de Gorina”, que donde hoy se ve una extendida urbanización, entre las calles 480 y 489, desde 141 a 155 aproximadamente, hasta hace unos años sólo había surcos e invernáculos. El avance de la Ciudad trajo a las familias, pero no más que eso. Al menos, en términos de las necesidades de inversión pública que salieron a mostrar por las carencias de iluminación, calles en buen estado y seguridad ante el delito creciente.

El panorama que advierten en el nuevo vecindario generó pedidos insistentes que ayer derivaron en una protesta callejera.

“Lo que hace años era parte del cinturón hortícola de La Plata, con la expansión demográfica se fue loteando y poblando, pero con eso comenzaron los problemas de falta de luminarias, mejoramiento de calles y seguridad, por que no hay patrulleros disponibles como nos han comentado ahora desde la Sub Comisaría o en su momento no entraban por que se rompían, embarraban y hasta se han encajado”, detalló en una nota el grupo “vecinos autoconvocados”.

En la lista de reclamos que llevaron ante funcionarios de la Municipalidad, se señala que las calles “están detonadas”.

Luego, se precisa que hay “pozos, barro y cuando llueve son intransitables y más para quienes circulan en motos, bicicletas y autos chicos”.

poca luz

En esta línea, en la zona también denuncian que faltan luminarias “de las cuales se han colocado algunas. Pero no la totalidad. Por ejemplo, hay calles que se han robado postes y cables y no se han repuesto en tres años”.

Ante esa situación, se produce, sostienen en el vecindario, un intercambio sinuoso: “La Municipalidad dice `es tema de Edelap´. Estos dicen que no y así estamos los vecinos, que cada ves somos más por que la zona ha crecido enormemente, pero no se mejoran los accesos”.

El malestar llega a tal punto que algunos frentistas fueron a reclamar a la casa de los funcionarios municipales. “Han venido prometiendo. Hacen un poco. Se para la bronca y no siguen”, se indicó sobre una respuesta que se habría repetido en el último tiempo.

la inseguridad, crítica

En este contexto, se acrecienta también la problemática de la inseguridad. “Hablábamos con dos vecinos que sufrieran entraderas durísimas. Una con disparos , otra de cuatro horas con secuestro. También planteamos solicitar cámaras y nos pareció una utopia, porque nos acostumbramos a que no nos dan nada, pero es ultra necesario. Al menos, en tres ingresos claves que hay a la zona: 501 y 148, 480 y 141, y 485 y 141”, detallan sobre los puntos críticos que requieren vigilancia permanente.

Ayer se produjo uno de los intercambios con el Municipio, a través de la delegación local. Y se esperan novedades en breve: “Esperemos que alguna autoridad se arrime y nos cumplan con lo solicitado, que no es ni más , ni menos que un derecho a vivir dignamente, tener seguridad, calles transitables y luces”, dice la nota vecinal que recibió este diario en el contexto de la manifestación.

Ese planteo, consistió en la realización de una protesta sobre la calzada, con pancartas, en una de las calles que se utilizan como vía de ingreso y salida de la nueva barriada.

Se anuncian más reclamos y también piquetes: “Tenemos pensado hacer un reclamo en las calles de Gorina, esperemos no llegar a eso pero”, se apuntó en la nota pública.