El HCD Quilmes sigue recibiendo a estudiantes

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes continúa con el Programa “Estudiantes al HCD” (Concejales por un Día) donde participan las escuelas de Quilmes.

Los alumnos de 4° Grado de la EP N° 57 del barrio Los Eucaliptos fueron recibidos por el presidente del Legislativo quilmeño, Fabio Báez, y dialogaron sobre el cuidado de los árboles, reductores de velocidad, contaminación ambiental y limpieza de arroyos. También se hizo un minuto de silencio en homenaje a Morena Domínguez, la nena asesinada en Lanús por “motochorros”.

Al respecto, Báez expresó: “es una escuela de un barrio al que yo quiero mucho, que es Los Eucaliptos de San Francisco Solano y le contaba a los chicos que ahí empecé un poco mi militancia política, como militante social y siempre me quedó ese cariño y ese amor por Los Eucaliptos. Ver esa escuela de un barrio tan alejado y donde arrancó la campaña de 2019, me trajo lindos recuerdos y se lo dije a ellos porque hoy se están empezando a ver cosas en ese barrio que hacía mucho tiempo que no pasaban…“.

Luego Báez y la secretaria del HCD, Edith Llanos, recibieron a los jóvenes de 2° Año Secundario del Instituto Madre Teresa del barrio La Paz, y a las profesoras María De Lío; Edith Fretes y Hayde Sisto, quienes propusieron crear Centros Recreativos para todas las edades donde se dicten cursos, se practiquen deportes y otras actividades. En este contexto hablaron acerca de la seguridad, las luminarias y los asfaltos.