VIDEO.- Delincuentes desatan una pesadilla en una casa de City Bell: lo maniatan, le dan una paliza y lo desvalijan

En City Bell, La Plata, pareciera que lo único que podría detener los asaltos a las familias es la presencia de más policías en la calle, ya que los vecinos intentan por todos los medios evitar los robos en sus hogares pero con muy poco éxito. La colocación de cámaras, rejas, sensores, la organización de grupos de WhatsApp y todo lo que se les ocurra para frenar la intrusión de ladrones, es inútil. En ese contexto de asedio delictivo también advirtieron que los ataques son cada vez más violentos.

El tema de la inseguridad volvió a ponerse a tope de la preocupación vecinal tras el robo que sufrieron esta madrugada dos personas que viven en 459 y 24. Si bien la mujer que habita la finca no estaba al momento de la “visita” de los ladrones, quedó en la casa un hombre que, lamentablemente, vivió una pesadilla. Los delincuentes lo sorprendieron, lo maniataron y le dieron una golpiza. Luego se hicieron de un amplio botín y destrozaron todo lo que no pudieron llevarse.

"Nos tocó en casa, yo no estaba, pero sí estaba mi conviviente. Fue imprevistamente a la madrugada, con total impunidad. Entraron por el cuarto donde estaba prendida la tele y la luz", relató la propietaria de la finca.

"Eran entre dos y cuatro personas jóvenes. Se manejaron con total libertad. La casa tiene alarma, rejas, seguridad. Pero desbloquean la seguridad y entran", detalló la mujer.

Acerca del violento accionar de los sujetos, sostuvo que "hubo agresiones físicas, destrucción de toda la planta alta de la casa y robo de todo lo que pudieron. Lo que no pudieron robar lo destrozaron".

"Maniataron al ocupante con cables. Usaron guantes de albañil. Le pegaron", dijo.

En cuanto a la situación que atraviesa la localidad, dijo que "tenemos un grupo de WhatsApp por donde nos comunicamos". Semanalmente tenemos un vecino al que le violentan su casa con o sin ocupantes. No vemos recuperación de los elementos robados, no vemos detenidos, no vemos que la situación se modifique. Esto se va incrementando. Es lamentable. Todos trabajamos y nos levantamos contra reloj para salir a trabajar", lamentó.