VIDEO. ¿Luis Miguel sería demandado por fraude tras los rumores de tener dobles en Argentina?

Desde su llegada a Argentina, Luis Miguel está en el foco de la tormenta por la teoría de que no sería él quien se presentó en el escenario sino un doble. El "rey Sol" llegó al país para encarar 10 Movistar Arena que están completamente agotados. Famosos y fans, que estuvieron presentes en los shows que brindó, confirmaron que se trataba del cantante.

En una edición especial de “Secretos verdaderos”, el periodista de espectáculos Luis Ventura aseguró que el mexicano “juega con sus dobles”. “Él vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Hay un doble argentino al que le dijeron ‘avisa en tu casa que, hasta que no se vaya Luis Miguel, vos quedás afectado al operativo LM’”, agregó.

Sin embargo, una fan disentiría del resto y podría realizarle un juicio al artista y a la productora que lo trajo. En “A la tarde”, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América Tv, el abogado y panelista presente aseguró que su colega “de La Plata” será quien defienda a una fanática que asistió a los shows.

Quien no se perdió la oportunidad de dar su opinión fue Jorge Lanata, que señaló: "Es tan ridículo lo del doble. El tipo labura con 30 personas por lo menos. Te imaginás que un secreto así, compartido por 30, trascendería en minutos. Es ridículo".

A pesar de que autoridades de Migraciones explicaron que Luis Miguel ingresó al país con su pasaporte, las especulaciones no cesan y mantienen al propio artista en el foco de la polémica. Los rumores motivados por Ventura afirman que no se trataría de él por su contextura física: "Es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace una dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, eh. No se achica la altura".

“Iniciarán una denuncia por estafa a Luis Miguel y la productora. El colega me está escribiendo. Mañana se sortean juzgado y fiscalía que intervienen para evaluar el posible accionar en función de lo que la denunciante considera que es un doble original”, concluyó el abogado panelista de Karina Mazzocco. De ser así, serán solicitados “todos aquellos que creen que no es él” y se sienten afectados.

Además, Ventura reafirmó la teoría y aseguró que dos son extranjeros y uno es argentino. Andrés Rey, conocido imitador, realiza shows en eventos privados como su doble y hasta confesó que reemplazó al propio Luis Miguel en un show en San Juan luego de que el artista abandonara el escenario por un problema de sonido.

Sobre Rey, su hermano aseguró que "ingresó el martes pasado al hotel Faena junto al staff de Luis Miguel. Tuvo que ingresar solo y dejar sus pertenencias". Además, contó su hermano, al tiempo que agregó que el imitador no pudo llevar consigo su teléfono celular, máquina de fotos ni ningún otro objeto personal. Se comunica con él una vez por día a través de Zoom.

Según señaló, el imitador firmó un contrato de exclusividad y confidencialidad con la empresa. “Hasta el día 19 de agosto, no puede realizar notas ni gráficas ni televisivas”, indicó y sumó que “el contrato tiene penalidades muy altas” en caso de no cumplirlo.