Luis Miguel en Argentina, la teoría del “doble” y ¿juicio por estafa?

Desde que llegó a Argentina para encarar 10 Movistar Arena completamente agotados, Luis Miguel está en el foco de la polémica. Una teoría apunta a que, quien se presentó hasta ahora en el escenario, no sería él sino un doble.

A tal punto escaló la cuestión que famosos como Zaira Nara, que fueron a ver una de sus presentaciones, confirmaron que sí se trataba del Rey Sol. Además, los fans salieron en su apoyo, contra Luis Ventura, que impulsó la teoría del doble.

En una edición especial de “Secretos verdaderos”, el periodista de espectáculos aseguró que el mexicano “juega con sus dobles”. “Él vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Hay un doble argentino al que le dijeron ‘avisa en tu casa que, hasta que no se vaya Luis Miguel, vos quedás afectado al operativo LM’”, agregó.

Tras reiterar que no es el cantante, dio detalles de las comparaciones realizadas: “Te vas a dar cuenta que es mucho más chiquito de hombros. Cuando uno hace dieta, no se encogen los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la cintura”.

“Hay un tema de piezas dentales. Consulté a muchos odontólogos mostrando fotos de si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos. Las entradas del pelo que tenía eran más prominentes y el que salió el otro día tenía un buen jopo. Hay cosas que marcan una diferencia”, explicó.

La razón, según Ventura, de su reemplazo es porque “no siempre está al 100%”. “Su condición de salud muchas veces no es la mejor. Ha tenido excesos con el alcohol, con la droga y no siempre está con una disponibilidad para salir al escenario”, cerró.

¿Juicio en puerta?

De esta forma, ya hay algunas fanáticas que manifestaron su enojo e incluso salieron a desmentir al presidente de Aptra. En el otro extremo de la bronca se encontraría quien podría realizarle juicio al artista y a la productora que lo trajo.

En “A la tarde”, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América Tv, el abogado y panelista presente aseguró que su colega “de La Plata” será quien defienda a una fanática que asistió a los shows.

“Iniciarán una denuncia por estafa a Luis Miguel y la productora. El colega me está escribiendo. Mañana se sortean juzgado y fiscalía que intervienen para evaluar el posible accionar en función de lo que la denunciante considera que es un doble original”, concluyó. De ser así, serán solicitados “todos aquellos que creen que no es él” y se sienten afectados.