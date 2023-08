Jugó en el Pincha, es hincha de Corinthians: corazón partido

Estudiantes y Corinthians jugarán su primer partido oficial el próximo martes en Sao Paulo. Nunca antes se cruzaron por alguna competencia internacional. Será la prueba de fuego para un platense de 50 años que hizo todas las inferiores en el Pincha, debutó en Reserva e integró varias veces el banco de suplentes. Para él llegó el momento que no hubiese querido vivir nunca, o sí: el de ver frente a frente dos partes de su vida que realmente lo moviliza mucho más que un partido de fútbol.

Pablo Milanini nació en Berisso, se puso la camiseta de Saladero y de pibe se fue a jugar a Estudiantes, luego de una prueba de fútbol que lideró Casanueva en la vieja cancha auxiliar en 55 y 1. Se formó en el Country, con el Bocha Flores, Cacho Pueblas, Verón padre y Cacho Malbernat. Integró la “famosa” categoría 1973, la que fue campeona de Novena a Quinta todos los años, una rareza y un récord en la AFA. Es la camada que también integraron Martín Palermo, el Gato Sessa, el Rulo París, Mauro Amato y muchos más. Pese a ser un equipazo que al día de hoy sigue jugando en torneos senior, pocos llegaron a consolidarse en Primera. Era otra época del Club y un momento distinto para el fútbol argentino. Milanini fue uno de ellos.

“Jugué en Reserva, con Zuccarelli y el Gordo Garisto. Cuando estaba Trossero me subió a entrenar con la Primera... Pero eran momento difíciles de Estudiantes. Igual me sentía un jugador profesional. Dejé de lado la pasión de hincha. Dejé atrás esa manera de vivir los partidos en los tablones de la vieja cancha de madera. Me sentía un jugador de fútbol y ver desde otro lugar lo que sucedía”, relató desde Sao Paulo este exfutbolista que llegó siendo volante central, luego lo hizo de extremo izquierdo y terminó su carrera siendo lateral por esa banda.

En esa época estaban el Avión Ramírez y el Zurdo Squadrone. Por eso le tocó hacer las valijas y salir a préstamo. Pasó por Cambaceres, que militaba en la Primera B y otros clubes del Interior. Hasta que un día dijo basta y, con contrato, decidió dejar el fútbol. “No quise saber más nada con el fútbol, fui mozo, hice de todo hasta llegar a este presente que coordino las transmisiones deportivas”.

“Dicen que se puede cambiar todo menos los colores de una camiseta de fútbol. Pero en mi caso es especial, porque pasaron muchas cosas. Tengo un respeto enorme por Estudiantes y voy a hinchar siempre, menos contra Corinthians”, contó desde Brasil y anticipó un poco de qué lugar de la raya estará parado cuando empiece a rodar la pelota. “Cuando dicen que Estudiantes es una escuela lo reafirmo: es una cuna que forma jugadores y personas para toda la vida”.

Pero Milanini, al que le decían el Peca, decidió un cambio de vida. Dejó los botines en La Plata, se fue a probar suerte a Brasil. En paralelo con el fútbol, estudió comunicación visual y en Sao Paulo se terminó de formar en diferentes cadenas televisivas. Hoy integra el staff de TNT Sports y sigue de cerca del otro lado de una cámara la vida del fútbol de aquel país. Dice que se siente otra persona. “Dejé de lado al futbolista que fui o que quise ser, profesional fui solo un año”.

“Y Corinthians me devolvió al fútbol que viví de chico. Cuando llegué a Brasil estaba solo y formé una familia. Mis hijos son corinthianos, lo vimos irse a la B, lo vimos salir campeón de la Libertadores y del mundo... Mi vida se separó en dos partes, hasta el 17 de mayo de 1995 cuando tenía 22 y me fui de Argentina, y la otra parte que empezó el 18 cuando llegué a Brasil”, contó con emoción del otro lado del teléfono.

El exEstudiantes al ser distingiudo en UNO

“Como vivía cerca del Pacaembú fui a ver muchos partidos del Corinthians. Y me fui enganchando. Después formé una familia y mis cuatro hijos son fanáticos. Me cautivó y me fanaticé con Branco, que jugaba aquí. Después llegó (Carlos) Tevez y mi hijo más grande me volvió loco: seguimos toda la campaña. Fue entonces cuando me di cuenta que había recuperado ese fanatismo por un equipo de fútbol como por Estudiantes antes de ser jugador profesional”, siguió el raconto de su vida, marcada a fuego por los dos clubes que van a jugar el martes en el Neo Química de Sao Paulo. “Les cuento a mis hijos del campeonato del ‘82 con Carlos Bilardo y me pongo a llorar”.

Por eso, más allá de ese nuevo amor por este club albinegro, siguió de lejos al Pincha, al que fue a ver cada vez que jugó en Brasil: muchos partidos de copas, entre ellos la final contra Cruzeiro por la Libertadores 2009.

A la hora de hablar del presente del Timao, adelantó que el rival del Pincha está mejor que hace unos meses pese a quedar eliminado de la Copa de Brasil. “El cambio de técnico le hizo bien y si bien en las dos series de Sudamericana, ante la U y Newell’s puso un equipo mixto ahora irá con todo. Roger Guedes era la figura pero se fue a Arabia. Renato Augusto es la figura y Cassio su referente. Ahora se espera mucho de Matías Rojas, el que vino de Racing. Tiene un buen equipo y será una serie durísima”, cerró.