Después de la tormenta: el desafío de volver a empezar

El regreso a casa tras haber pasado la noche en los centros de evacuación fue tremendo para numerosas familias afectadas por el temporal de lluvia, viento y granizo que se desató el jueves pasado. Daños materiales prácticamente totales, revisar si estaba al menos lo que habían tratado de dejar a salvo del agua pero no de la inseguridad y la difícil tarea pendiente de volver a empezar para recuperar lo perdido se plantearon como principales cuestiones a la hora de encarar una nueva etapa en un contexto marcado por una fuerte crisis económica.

En todos los barrios afectados muchos de los que regresaron desde los centros de evacuación a sus hogares se largaron a llorar por el panorama que encontraban en sus viviendas. “Cómo sacamos recursos para comprar otra heladera, otra cocina, ni hablar de un televisor”, dijo un joven de 30 años a los medios que estuvieron ayer en Villa Elvira, a pocas cuadras del Club Circunvalación de calle 7 y 77.

Un numeroso grupo de familias que se inundaron el jueves durante el temporal que azotó a La Plata, realizaron ayer un piquete en 49 y 155 para pedir asistencia urgente. Según sus testimonios pasaron la noche en la calle porque no tienen colchones secos para dormir, entre otras necesidades acuciantes.

“Heladera, televisor, ropa, se nos mojó todo. No pudimos hacer nada. Ayer -por el jueves- no pudimos salir a laburar, hoy -por ayer- tampoco. Los chicos perdieron útiles, ropa, no tienen ni para ir a la escuela. Se perdieron colchones, ropa de abrigo, chapas. Se necesitan muchas cosas”, indicaron.

Mariana, sostén de familia, relató: “Tengo cuatro chicos y a las 4 de la mañana tuve que evacuar a mis hijas. El agua por encima de las rodillas. Perdí cama, ropa, documentación. Mis hijas ahora están en Berazategui con mi mamá. No nos quedó nada. Necesitamos chapas porque el techo se está por derrumbar. Faltan frazada, ropa de abrigo. No tengo ropa porque el agua se llevó todo”.

También hubo fuertes muestras de solidaridad entre los vecinos. Laura, una docente de Villa Elvira, contó que estuvo desde anoche dando una mano en el club Circunvalación. “Ayudamos a un montón de familias. Somos un grupo de maestras que en la escuela tenemos muchas familias afectadas y vinimos a colaborar”.

Por su parte, desde la Municipalidad de La Plata se informó que “los vecinos afectados por las intensas lluvias del último jueves volvieron a sus casas luego de permanecer en los centros de evacuados que dispuso la Municipalidad de La Plata. Los espacios de Villa Elvira y Los Hornos continúan funcionando, ahora como centros de referencia donde se reciben donaciones”.

“Todas las personas que permanecían evacuadas en los centros dispuestos por el Municipio fueron regresando a sus viviendas y se llevaron consigo agua, elementos de limpieza e higiene, colchones y alimentos para los próximos días”, informó el intendente de La Plata, Julio Garro.

Frente a este contexto, fue posible concretar el cierre del espacio de calle 517 entre 171 y 172 (Melchor Romero), mientras que aquellos ubicados en 137 entre 61 y 62 (Los Hornos) y en avenida 7 entre 77 y 78 (Villa Elvira) seguirán operando como centros de referencia donde se reciben donaciones que la Municipalidad distribuirá casa por casa en los operativos barriales que lleva a cabo en las zonas más perjudicadas.

Una de las imágenes más impactantes que se observaron ayer fue el basural que se formó en 7 y 513. Los desechos quedaron contenidos bajo el puente. Para sacar los desechos tuvieron que recurrir a una retroexcavadora.

Por otra parte, y tras la lluvia del jueves y las fuertes ráfagas de viento, algunos árboles quedaron en pésimo estado. Ayer, un ejemplar de gran tamaño cayó sobre un auto estacionado en la puerta del Colegio Obispo Serafini, de 67 entre 116 y 117.