Wanda Nara: “Me voy a morir y no me lo dicen”

Después que su padre y su pareja recorrieran varios programas de televisión asegurando que era una farsa la supuesta enfermedad de Wanda Nara, la empresaria y conductora de televisión rompió el silencio: confirmó que padece un problema de salud de gravedad, dijo que está en un tratamiento “con medicación y lento” y reveló qué fue lo que le dijo a su marido, Mauro Icardi, mientras esperaba los resultados: “me voy a morir y no me lo dicen”.

El descargo de Wanda llegó a través de una comunicación con Ángel de Brito. Aunque evitó ponerle palabras a su diagnóstico, la modelo repasó cómo fueron esos días de terror e incertidumbre que se mezclaron con el drama de la filtración de un diagnóstico: leucemia.

Nara contó que todo surgió a raíz de unos chequeos de rutina y cuando los resultados arrojaron datos preocupantes, su cabeza pensó lo peor: “Me voy a morir y no lo dicen”, contó Wanda, el mensaje que le mandó a su marido, al ver las reacciones de los profesionales de la salud que la acompañaban. “En el primer momento entraban las enfermeras llorando y me abrazaban”, dijo.

El resultado final llegó 12 días después de su primera entrada en la clínica, es decir, 10 días después de que Lanata contara en la radio qué era lo que padecía.

“Entré en pánico por no saber lo me estaba pasando. Por los chicos... se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Mauro quería dejar la carrera, Zaira volvió de sus vacaciones, mi mamá (estaba) tirada por el piso. Sentí que se caía todo y me hice fuerte. Y que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”.

Acompañando a Icardi en Turquía, junto a sus dos hijas y sus dos hijos varones más chicos, Wanda reveló cómo está hoy: “Estoy bien, en shock, asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizás pueda contarlo públicamente”.