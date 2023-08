Atada, amordazada y asaltada: pesadilla para una jubilada de Ringuelet

“Lo único que pedía interiormente era que no me hicieran nada, porque tengo un nieto de 9 años y muchas veces me toca cuidarlo”, le reveló una jubilada de Ringuelet ayer a la tarde a EL DIA, conmovida y al borde de las lágrimas, tras haberla pasado muy mal en un cruel asalto en su propia vivienda.

La víctima del atraco es Ana Salerni, de 76 años, quien en plena madrugada del viernes vio truncado su descanso de la peor manera: tres delincuentes encapuchados, armados entraron a su casa de 3 entre 516 y 517 dispuestos a despojarla de todo lo de valor material que hallaran en el lugar.

“Fue entre las 4.30 y las 5 de la mañana. Me desperté porque escuché fuertes ruidos que venían del fondo de casa, que es por donde consiguieron meterse”, señaló.

Acotó que “accedieron hasta allí después de ir por una lateral contiguo con otra casa, donde vieron un hueco grande sobre el final de la pared y desde donde bajaron a mi patio”.

“NO ME PERMITÍAN MIRARLOS”

Acompañada de un allegado, Salerni contó luego en la vereda de su domicilio, enfundada en una bata de abrigo, que “estos pibes me dejaron quedarme en mi cama, pero me taparon toda. No me permitían mirarlos. Y eso que ellos estaban encapuchados”.

Así y todo, la jubilada pudo reconocer a uno de sus asaltantes “por su voz” y porque, recordó, “suele pasar por acá”.

Sobre la reacción de ese delincuente por lo que le manifestó, reveló que “me dijo sí, vivo en la villa” de las cercanías a ese barrio.

Si bien la damnificada no lo expresó a EL DIA, un calificado vocero policial aseguró que “a la señora le ataron las manos y la dejaron sentada en la cama”.

También puntualizó que los ladrones “entraron a su habitación por una ventana trasera”.

Cuando se le preguntó a Salerni si la banda la había amedrentado con amenazas verbales, como es habitual que ocurra en estos episodios, respondió que “no, si ni me hablaban. Tampoco conversaban mucho entre ellos”.

Tampoco supo precisar si los hampones portaban algún arma, por la obsesión demostrada por los delincuentes en cuanto a no ser observados por la víctima.

“REVISARON TODA LA CASA”

Al ser indagada acerca de las pertenencias suyas que le sustrajeron los indeseables sujetos, sostuvo que “me robaron algo más de 20.000 pesos, 100 dólares que me hizo llegar mi hijo tras haberlo visitado una conocida en Estados Unidos, un anillo que los ladrones me lo sacaron de un dedo porque pensaron que era de oro y también un poco de ropa”.

La misma fuente policial que dialogó con este diario expuso que, en la denuncia que la jubilada posteriormente radicó en la comisaría sexta informó que “le robaron 3.000 dólares, 600.000 pesos y un anillo de fantasía”.

Salerni además refirió que “revisaron toda la casa estos delincuentes y se quedaron más de una hora”.

A su vez, lamentó que los autores del atraco “rompieron algunos vidrios y causaron daños en la ventana por la que ingresaron acá”.

Por otra parte, indicó que “después vino la Policía y también personal de la Científica”, aunque dijo no tener en claro si los peritos habían encontrado huellas dactilares de los asaltantes.

Visiblemente sensibilizada, reveló inclusive que “estoy en tratamiento oncológico desde hace 17 años y me afecta mucho tener disgustos como este”.

Cabe señalar que luego del lamentable episodio que le tocó afrontar a esta vecina de Ringuelet, un llamado al 911 puso en conocimiento sobre lo ocurrido y la novedad fue transmitida de inmediato a efectivos policiales de la zona.

Cuando los uniformados arribaron a la escena, luego de conversar con la jubilada sobre el hecho y recabar detalles sobre los jóvenes ladrones, montaron un rastrillaje por diversos puntos de Ringuelet con infructuosos resultados.

El delincuente que fue reconocido por la damnificada le dijo que vive “en una villa” cercana