España no tiene paz con el escándalo del beso

A España la alegría de haber ganado el mundial de fútbol femenino le duró muy poco. La adrenalina de los festejos se vio opacada por el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le propinó a Jenni Hermoso, jugadora de la selección quien aseguró que en ningún momento consintió el accionar del dirigente.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, manifestó Hermoso en un comunicado que fue firmado por 81 jugadoras, entre las que se encuentran todas las que formaron parte del plantel campeón del mundo.

Con estos dichos, la futbolista le respondió a Rubiales, que en un intento de pedido de disculpas públicas expresó que ella había consentido el beso. “Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penal y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración”, sostuvo y relató: “Casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti y me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? y ella dijo vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo”.

Pero Hermoso negó que las cosas hayan sucedido de esa manera y recibió el respaldo de sus compañeras quienes manifestaron “rotunda condena ante conductas que atentaron contra la dignidad de las mujeres” y exigieron “cambios reales, tanto deportivos como estructurales” en la RFEF. Además todas presentaron su renuncia a la selección hasta que la dirigencia actual no sea destituida.

“Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”, expresaron y pidieron que se tomen medidas ejemplares para que las acciones de Rubiales “no queden impunes”.

“Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios estructurales reales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español”, destacaron.

Traspasó la frontera del fútbol

No solo fueron sus compañeras las que salieron en apoyo de Hermoso, sino que figuras del fútbol masculino también repudiaron a Rubiales como el delantero del Betis Borja Iglesias, que dijo que no volvería a vestir la camiseta de la selección española y David De Gea e Iker Casillas, que rechazaron el accionar del presidente de la federación.

Pero el problema trascendió al mundo del fútbol y hasta el presidente Pedro Sánchez rechazó las disculpas de Rubiales. Incluso desde el Consejo Superior del Deporte, organismo que depende del Ministerio de Cultura y Deporte español, advirtieron que utilizaran todos los mecanismos que tienen a su alcance para despedirlo.

Por su parte, Rubiales reiteró que no va a renunciar y cargó contra el feminismo y los medios de comunicación, actores a los que acusó de querer matarlo socialmente. “No se está tratando de hacer justicia. Se está haciendo un asesinato social. Y más allá de mi situación personal, como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos”, aseveró.