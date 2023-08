Sin brillo, Boca rescató un empate de oro en Montevideo

Boca, sin jugar un buen partido, rescató anoche en el Gran Parque Central un empate sin goles ante Nacional, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este punto le permite al equipo que dirige Jorge Almirón llegar a la revancha con la serie abierta y con la ventaja de poder definir en la Bombonera el pasaje a la siguiente instancia del torneo continental.

El “Bolso” se mostró mejor predispuesto durante la primera etapa. Presionando en todos los sectores del campo de juego, le ahogó la salida de Boca, que le costó hacer pie en el partido. Con Cristian Medina volcado por izquierda (no es su puesto habitual) y Luis Advíncula, como número “8”, Boca equivocó el camino, porque no estuvo cómodo con el sistema que dispuso Almirón y porque no pudo progresar con su juego.

Por eso Nacional dejó una mejor impresión. Le “robó” la pelota en el medio a un Boca desconcertado y generó las mejores chances de gol, No fueron muchas, pero hizo méritos para irse al descanso al menos con la ventaja parcial.

En varias ocasiones, Chiquito Romero fue llamado a intervenir, sobre todo con los envíos aéreos o los pelotazos frontales a la “olla”.

La más clara de Nacional fue a los 29, con un remate esquinado de Juan Ramírez que se estrelló en el palo izquierdo. Boca intentó reaccionar con las proyecciones de Fabra por izquierda y las diagonales de Merentiel, pero no estuvo preciso en los últimos metros.

MEJORÓ EN EL COMPLEMENTO

En la segunda mitad, Boca se plantó de otra manera en el terreno de juego. Adelantó las líneas para achicar espacios y el ingreso de Zeballos de dio mayor agresividad al ataque. Sin embargo, Nacional fue más punzante a la hora de lastimar. Zabala creció en su juego y Helguera se hizo incontrolable. No fue tan penetrante como en el primer tiempo, pero exigió siempre, sobre todo por los costados, donde más le dolió al equipo de Jorge Almirón.

A medida que fueron transcurriendo los minutos, Boca se afirmó mejor. El buen trabajo del juvenil Valentini y el aporte de Figal y Rojo (volvió a jugar después de varios meses), que ingresó para sostener el cero, fue importante para contener los embates de un Nacional que dependió de Fagúndez (luego reemplazado), de Trezza y Zabala.

La clave para Boca fue cerrarse en el fondo y salir rápido de contra, vía Zeballos y Janson (hizo su debut con la camiseta auriazul). Con muy poco, se animó y hasta puso en aprietos en un par de ocasiones al arquero Ichazo.

Después de la media hora, el partido se hizo de ida y vuelta. Y cualquiera de los dos lo pudo haber ganado.

Boca tuvo su chance a los 43, cuando Zeballos, después de un pelotazo de Barco, no pudo definir ante el achique de Ichazo.

Y a los 45, Castro, entrando por izquierda, remató al primer palo y casi sorprende a Chiquito Romero, que no llegó a desviar.