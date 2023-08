Otras dos provincias oficialistas no pagarán el bono y ya son 14 los gobernadores que lo rechazan

Chaco y Salta se sumaron a las provincias que adelantaron que no pagarán la suma fija que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció el domingo último, en el marco de la batería de medidas para hacer frente a las consecuencias de la devaluación que el Gobierno nacional avaló y la mayor presión por la inflación.

Se trata de dos distritos cuyos gobernadores son parte del oficialismo y aliados de Massa, de ahí la trascendencia de la decisión adoptada y que se suma a otros doce distritos, incluidos Ciudad de Buenos Aires.

El argumento es el mismo que esgrimieran las demás provincias que rechazaron pagar un bono de $60.000 en dos tramos y es que recientemente tomaron "decisiones" en el mismo sentido en diálogo con los gremios o bien se encuentran negociando en paritarias. Pero también existe un malestar, que además fue expresado por varios intendentes, y es que la medida se tomó sin consultar con las administraciones provinciales.

Hasta el momento sólo Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero confirmaron que abonarían esa suma fija, en concepto de adelanto de paritarias, mientras que Santa Fe, Córdoba, Misiones, CABA, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santa Cruz se expresaron de manera negativa.

En el caso de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof señaló que "algo van a hacer", pero no brindó mayores detalles, mientras un grupo de intendentes de Juntos por el Cambio adelantaron que no están en condiciones de abonar esa suma fija sin ayuda extraordinaria. En ese sentido, Kicillof anticipó que no habría ayuda a los municipios para que hicieran frente al pago de los $60.000.

Massa negocia con Kicillof y la postura de los gremios

Tal como informó EL DIA en su edición impresa de este jueves el gobierno de la Provincia de Buenos Aires empezó a sondear a los gremios respecto del pago de la suma fija de 60 mil pesos que anunció Massa. En la administración bonaerense no hay aún definición, pero sí se sabe que los sindicatos no quieren el bono y prefieren mantener la negociación paritaria en busca de un aumento salarial porcentual que impacte sobre los básicos.

La Provincia tiene previsto pagar una mejora del 15 por ciento con los sueldos de septiembre, de acuerdo a lo ya convenido durante la renegociación del mes de julio. Ante la disparada inflacionaria, la paritaria se reabrió y el gobierno de la Provincia dispuso pagar un aumento del 30 por ciento al mes de julio y el mencionado 15 por ciento con los sueldos de septiembre. Así, llegará a un acumulado del 85 por ciento cuando termine el noveno mes del año.

En medio de la ofensiva sindical para que le negociación vuelva a abrirse a partir del efecto de la devaluación realizada por el Gobierno el lunes posterior a las PASO y su inmediato derrame a los precios, llegó el anuncio de Massa.

En forma reservada, ya se produjeron algunos sondeos entre funcionarios y representantes sindicales. La Provincia tiró sobre la mesa la oferta del pago de la suma fija, pero los sindicatos se muestran reacios a una recomposición a través de un bono que achataría la pirámide salarial. Por eso prefieren que la negociación de la mejora sea en el ámbito de la paritaria donde esperan que se siga con la lógica de aumentos porcentuales por categorías.

Fuentes oficiales reconocieron ayer que están analizando alternativas para disponer una mejora en los sueldos de estatales, docentes, médicos, judiciales y policías. “La idea es sumar el bono a lo que ya está acordado por paritaria. Pero estamos buscando la manera de instrumentarlo”, decían cerca del gobernador Axel Kicillof.

En ese marco se supo que con esa intención ya fue traslada a distintos sectores sindicales que, en general, prefieren esquivar el pago de sumas fijas. De ahí la postura de seguir negociando paritarias como hasta el momento, es decir, con aumentos porcentuales que respeten la pirámide salarial. Una posibilidad que se maneja en Gobernación es que, como en septiembre los trabajadores recibirán un 15% de aumento, sólo se complete la diferencia entre ese incremento paritario y el monto del bono. Algunas versiones indican que el pago se realizaría en una sola vez. La intención es que se pague durante el mes septiembre porque en octubre impacta el último tramo de la paritaria, que es del 15%, que se cobrará en los primeros días de ese mes.

Rechazo en La Plata

Por su parte, en lo que respecta a La Plata, esta mañana el intendente platense Julio Garro se sumó al rechazo del bono que los intendentes de Juntos por el Cambio expresaron en un comunicado. Allí anticipó que no puede pagar la suma fija de $60.000 a los trabajadores municipales, anunciada por el Gobierno nacional, sin una ayuda "extraordinaria" que permita hacer frente a ese pago "sin desfinanciar a los municipios o alterar su funcionamiento".

A través de su cuenta en X, el jefe comunal subió un comunicado de los jefes comunales de JxC en el que se consigna que "los intendentes que conformamos el espacio Juntos por el Cambio manifestamos nuestra preocupación por la medida anunciada por el ministro de Economía Sergio Massa en relación al pago de dos sumas fijas a los trabajadores. En efecto, existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a una medida de este tipo, sin afectar seriamente sus finanzas, en muchos casos, o directamente por carecer de dichos fondos en otros".

En ese sentido agregaron que "entendemos el efecto que busca este paliativo para atenuar la aceleración en el deterioro de los ingresos de las familias, producto de la devaluación reciente que agrava aún más este prolongado y creciente proceso inflacionario, pero solicitamos se disponga de un fondo extraordinario que permita implementar la medida en cada uno de nuestros territorios sin desfinanciar a los municipios o alterar su funcionamiento en un momento donde es esencial que los mismos puedan mantener su capacidad de respuesta".