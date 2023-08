La Provincia de Buenos Aires ya negocia el bono pero los gremios quieren suba porcentual

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires empezó a sondear a los gremios respecto del pago de la suma fija de 60 mil pesos que anunció el ministro de Economía Sergio Massa. En la administración bonaerense no hay aún definición, pero sí se sabe que los sindicatos no quieren el bono y prefieren mantener la negociación paritaria en busca de un aumento salarial porcentual que impacte sobre los básicos.

La Provincia tiene previsto pagar una mejora del 15 por ciento con los sueldos de septiembre, de acuerdo a lo ya convenido durante la renegociación del mes de julio. Ante la disparada inflacionaria, la paritaria se reabrió y el gobierno de la Provincia dispuso pagar un aumento del 30 por ciento al mes de julio y el mencionado 15 por ciento con los sueldos de septiembre. Así, llegará a un acumulado del 85 por ciento cuando termine el noveno mes del año.

En medio de la ofensiva sindical para que le negociación vuelva a abrirse a partir del efecto de la devaluación realizada por el Gobierno el lunes posterior a las PASO y su inmediato derrame a los precios, llegó el anuncio de Massa.

Suma fija: la oferta de Kicillof

En forma reservada, ya se produjeron algunos sondeos entre funcionarios y representantes sindicales. La Provincia tiró sobre la mesa la oferta del pago de la suma fija, pero los sindicatos se muestran reacios a una recomposición a través de un bono que achataría la pirámide salarial. Por eso prefieren que la negociación de la mejora sea en el ámbito de la paritaria donde esperan que se siga con la lógica de aumentos porcentuales por categorías.

Como viene informando este diario, la Nación dispuso el pago de una suma fija de 60 mil pesos en dos cuotas de 30 mil pesos. Y si bien ya hay provincias que anticiparon que no la pagarán, en el caso de Buenos Aires la idea es afrontar esa erogación con la mira puesta en que los sueldos no pierdan frente a la inflación.

Fuentes oficiales reconocieron ayer que están analizando alternativas para disponer una mejora en los sueldos de estatales, docentes, médicos, judiciales y policías. “La idea es sumar el bono a lo que ya está acordado por paritaria. Pero estamos buscando la manera de instrumentarlo”, decían cerca del gobernador Axel Kicillof.

La postura de los gremios bonaerenses

Esa intención ya fue traslada a distintos sectores sindicales que, en general, prefieren esquivar el pago de sumas fijas. De ahí la postura de seguir negociando paritarias como hasta el momento, es decir, con aumentos porcentuales que respeten la pirámide salarial.

Una posibilidad que se maneja en Gobernación es que, como en septiembre los trabajadores recibirán un 15% de aumento, sólo se complete la diferencia entre ese incremento paritario y el monto del bono.

Algunas versiones indican que el pago se realizaría en una sola vez. La intención es que se pague durante el mes septiembre porque en octubre impacta el último tramo de la paritaria, que es del 15%, que se cobrará en los primeros días de ese mes.

Como el bono anunciado por Massa también debería ser pagado por los municipios, por estas horas se abrió una pulseada en el propio oficialismo respecto de cómo afrontar esa erogación. Ya varios intendentes anunciaron que afrontan serias dificultades para afrontar ese plus y por eso iniciaron gestiones para recibir alguna ayuda financiera por parte de la Provincia.

Acaso previendo una avalancha de pedidos, en la Gobernación anticiparon que la administración de Kicillof no asistirá a las comunas. “No tenemos recursos para ayudar a los 135 municipios”, señalaron.

Desde hace tiempo tanto desde la Nación como de la Provincia se puso en la mira una situación particular que se registra en varias comunas, que tienen depositadas en plazos fijos en el Banco Provincia varias masas salariales. Acaso si en algún momento aparece ayuda, no será para todos. Pero por ahora, no hay fondos para ningún distrito.

En ese contexto, el propio Kicillof admitió ayer que el pago del bono está bajo análisis. “Lo charlaremos con los trabajadores y las trabajadoras, y veremos qué es lo que implementamos. Pero sin dudas algo vamos a implementar a nivel provincial”, dijo desde San Miguel.

“Nosotros lo que necesitamos es que los salarios se sostengan, no solo para beneficio y por derecho de los trabajadores, sino porque finalmente lo que se produce es una caída del consumo y el propio empresario no va a tener a quién venderle. Entonces siempre que se dan estas situaciones hay que acompañarlas con medidas compensatorias”, explicó. De esta forma, el gobierno bonaerense se alistará en el lote de provincias que pagarán el bono o una suma equivalente a través de la paritaria. La incógnita es que pasará en los municipios.