Revelan que el hombre de hielo era pelado y moreno

Ötzi, el Hombre de los Hielos de más de 5.300 años de antigüedad, era posiblemente calvo, con la piel y los ojos oscuros. Una imagen diferente de la que se creía y que ha trazado un nuevo estudio genético, el cual destaca además una ascendencia inusualmente alta de agricultores de la Anatolia. Descubierto en los Alpes italianos en 1991 por unos turistas, el hombre de hielo del neolítico tirolés es la momia más antigua preservada en hielo que se conoce y de ella se han hecho todo tipo de análisis, que avanzan a la par de las tecnologías. Un equipo de expertos italianos y alemanes realizó un análisis genómico más completo y de mayor calidad que los logrados hasta ahora para conocer mejor la historia genética de Ötzi, el cual ha revelado algunas sorpresas que publicó Cell Genomics. El análisis reveló rasgos fenotípicos como “una elevada pigmentación de la piel, un color de ojos oscuro y una calvicie de patrón masculino que contrastan fuertemente con las reconstrucciones anteriores, que muestran a un varón de piel clara, ojos claros y bastante velludo”, señaló uno de los autores, Johannes Krause. Los hallazgos sugieren que, en vida, el Hombre de Hielo se parecía más a la momia actual, que “es oscura y no tiene pelo”, agregó Krause, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Alemania). Aunque el primer análisis del genoma determinó que su tono de piel era mediterráneo-europeo, “ahora se sabe que es el más oscuro que se haya registrado en individuos europeos contemporáneos”, según el también autor de la investigación Albert Zink, del Instituto de Investigación Eurac (Italia). Krause señaló que no está claro si Ötzi es o no representativo de la gente de su época y lugar.