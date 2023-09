La baja tensión y los cortes de luz marcan el servicio de Edelap

Las deficiencias del servicio eléctrico que presta EDELAP van en aumento y no parecen tener solución. Según se desprende del contrato de concesión entre la Provincia y EDELAP, la distribuidora de energía debe prestar el servicio “con un nivel de calidad satisfactorio”, realizando para ello “los trabajos e inversiones necesarias”. Y aclara que “el no cumplimiento de las pautas aquí establecidas dará lugar a la aplicación de sanciones basadas en el perjuicio económico que le ocasiona al usuario recibir un servicio en condiciones no satisfactorias”.

A OCEBA le corresponde “supervisar el fiel cumplimiento de las normas de calidad de servicio”, llevando a cabo auditorías regulares sobre los parámetros de calidad como así también en las oficinas comerciales y o sucursales de la distribuidora, con el propósito de evaluar la atención dispensada a los usuarios.

En los últimos doce meses se han registrado más de veinte cortes de más de una hora de duración en distintos barrios de la Ciudad e innumerables interrupciones más breves, además de algunos incidentes que los vecinos llaman micro cortes, pero que pueden provocar daños, mientras que la baja tensión según los usuarios de algunas barriadas es casi permanente.

Algunos casos

El jueves, vecinos de la zona de 163 entre 529 y 530, enviaron fotografías al diario de la pantalla de un voltímetro con el que realizaron mediciones y pudieron verificar que la potencia llegaba a alrededor de 135 voltios.

También en los barrios “La Emilia” y “Coquitos”, la tensión se ubicaba entre 150 y 180 voltios. Asimismo, en la zona del club tricolores, ubicado en 4 entre 94 y 95, la tensión era entre 160 y 180. En cambio, en la situación opuesta, desde la zona de 62 y 155 dijeron que había mejorado la situación después que el 22 de agosto se publicara en el diario EL DIA la nota informando acerca de la baja tensión.

En los próximos días periodistas del diario irán a todas las barriadas desde las que se reclame por la baja tensión a constatar la existencia de la misma. Por supuesto que todo esto produce daños en los electrodomésticos. OCEBA no ha hecho comunicaciones públicas sobre las fiscalizaciones que debería realizar que según el contrato mencionado incluyen “niveles de tensión y perturbaciones”, esos controles deberían ser semestrales.

Según siempre el contrato, ante el incumplimiento por parte de EDELAP de las obligaciones surgidas del mismo, la empresa debe abonar al consumidor una multa equivalente a 10 kWh diarios por cada día de atraso, valorizados de acuerdo a su categoría tarifaria, hasta un valor máximo equivalente a una facturación promedio del consumo registrado en las diversas facturaciones del último año.

Lo cierto es que, con solo verificar las publicaciones hechas por el diario EL DIA de los numerosos cortes, OCEBA podría intentar iniciar sumarios y seria importante que diera a conocer en cada caso cual es la conclusión, si fue el mal tiempo, el frio o calor extremo, las ramas de los arboles o cualquier otro motivo de los tantos que puede esgrimir.