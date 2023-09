A poco más de dos meses de recibir un balazo en la cabeza, lucha por su vida

“Herida de arma de fuego con orificio de entrada en órbita derecha, sin orificio de salida. Presenta hemorragia subaracnoidea supratentorial, hematoma subdural mínimo y fractura de primera vértebra cervical y fractura de macizo facial. Se halla hemodinámicamente inestable, en asistencia respiratoria mecánica y con hipertensión endocraneana”. Ese reporte médico, terrible ante la simple acción de la lectura, pertenece a Alcides Martín Lescano, el hombre baleado el 27 de junio pasado en una vivienda de Arturo Seguí, donde su pareja, Castorina Díaz, y la cuñada, Victoria Díaz, cayeron muertas bajo los disparos de un policía, identificado como Nazareno Sebastián Miño.

Hoy, a poco más de dos meses de ese ataque feroz, que tuvo lugar en la calle 411 entre 156 y 157, Lescano sigue luchando por su vida.

Todavía internado en el hospital San Roque de Gonnet, fuentes del caso mencionaron que debió soportar varias cirugías y, algunas complicaciones infecciosas propias del lugar, pero salió de terapia intensiva y pasó a cuidados intermedios.

Los mismos voceros destacaron que sufrió lesiones graves y las localizaron “en macizo facial, globo ocular derecho, fractura de base de cráneo, fractura de tres vértebras cervicales y hemorragia subaracnoidea”.

“De a poquito se nota una evolución. Estuvo bien asistido desde el inicio y pudo salir adelante”, agregaron los informantes, sin dejar de aclarar que la situación amerita un monitoreo constante.

Respecto del estado de la causa, Miño ya tiene dictada la prisión preventiva.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género Nº 13 de La Plata, que encabeza la doctora Mariana Ruffino, quien requirió el procesamiento del policía, planteo que encontró favorable acogida por parte del juez de garantías, Pablo Raele.

Al describir la materialidad ilícita, el magistrado refirió que Miño “mediante el uso de una pistola calibre 9 mm marca Bersa modelo Thunder Pro, provista por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires-, efectuó al menos dos disparos que impactaron en la cabeza y la pierna de su ex pareja Victoria Díaz -con quien mantenía un vínculo enmarcado en un contexto de violencia de género-, otro disparo que impactó en la cabeza de Castorina Díaz (hermana de la primera), y una tercera detonación que impactó en la cabeza de Alcides Lescano (pareja de la segunda), ocasionando con su accionar la muerte de las dos femeninas, no lográndolo con la tercer víctima, debido a la rápida intervención de las fuerzas de seguridad y el SAME, quienes trasladaron al mismo al nosocomio de la zona”.

“Que seguidamente se retiró del lugar junto a sus dos hijos menores de edad, y se presentó en el Destacamento Arturo Seguí, portando el arma de fuego utilizada para cometer los ilícitos, momentos estos en que el personal policial que allí se encontraba procedió tanto al secuestro de la pistola como a la aprehensión del masculino...”, agregó en su resolutorio.

La imputación prevé sin dudas una condena a prisión perpetua: “Homicidio triplemente agravado por el vínculo -expareja-, por tratarse de un hombre contra una mujer mediando un contexto de violencia de género y por el empleo de un arma de fuego; homicidio doblemente agravado por tratarse de un hombre contra una mujer mediando un contexto de violencia de género y por el empleo de un arma de fuego; y homicidio en grado de tentativa agravado por el empleo de un arma de fuego, todos ellos en concurso real.

Miño actualmente se encuentra detenido en la Alcaidía Nº 1 de Melchor Romero.