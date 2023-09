Declaró el dueño de las granadas de Montoneros

El dueño del departamento del barrio porteño de Palermo donde se encontró un importante armamento de guerra es Sebastián Mochkovsky, empresario y titular de la firma de entretenimientos Sacoa, y al dar su versión de los hechos aseguró que todo lo hallado en su inmueble “está en regla”, y cuestionó el accionar policial.

“Hace más de 30 años que colecciono armas, también practico tiro y tengo conocimiento en la materia, y el 100% de las armas, incluyendo el bastón tienen la credencial (de color rosa) de tenencia del arma. Yo soy propietario del total de armas”, dijo el empresario ante los medios.

Y agregó: “Se dijo que tengo 35 silenciadores y sólo son 4, que vinieron en armas que fui comprando con el tiempo”.

Sobre las granadas encontradas con la leyenda de Montoneros, Mochkovsky explicó: “Le caí bien a un coleccionista, le gustó mi forma de coleccionar las cosas y mi idoneidad en la materia y me ofreció regalarme algunas cosas porque él se estaba achicando como coleccionista. Me dio las 6 granadas que estaban desactivadas”. En este marco insistió que las granadas “no tenían posibilidad de ser activadas” y que estaban seguras.

“A mí la persona que me regaló las granadas me dice que no están habilitadas, pero así como me las dio quedaron en una caja guardadas y es algo que yo no toco, me las regalaron y ahí quedaron”, continuó en su testimonio.

Además, remarcó que todo el armamento está habilitado por el RENAR. “Para que me habiliten tenía que tener ciertas condiciones por mi categoría como coleccionista: puerta blindada, cosa que cumplo, habitación específica, como dice la ley. También hay cámara de seguridad. Guardo todo dentro de un gabinete que está cerrado con dos candados, tenía todos los elementos que me piden”, sostuvo.

Cabe remarcar que entre lo que la policía halló se encontraban 69 armas de puño de distintas marcas y calibres, 20 armas largas de distintas marcas y calibres, 6 granadas, cuatro de ellas de fusil y dos de mano presumiblemente activas (una con inscripción “Sabino Navarro” y la otra “Montoneros”), 3 supresores de sonido (silenciadores), 1 bastón arma oculta para cartucho de escopeta y 400 cartuchos de bala calibre 9 mm.