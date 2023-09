Estética pos Silvina Luna: temores, dudas y muchas consultas

Con más de un millón de cirugías estéticas al año, Argentina se posicionó entre los diez países con más intervenciones de este tipo en el mundo. El relevamiento llegó en medio de la conmoción social por el fallecimiento de Silvina Luna.

La muerte de la modelo provocó un sinfín de análisis en torno a las imposiciones y las presiones estéticas que recaen -en su mayoría- sobre las mujeres y las impulsan a someterse a todo tipo de intervenciones. Pero, además de señalar estos estándares estéticos imposibles que en ocasiones tienen consecuencias fatales, hubo otro factor que no pasó desapercibido: el de los médicos inescrupulosos que con tratamientos dudosos juegan con la salud de sus pacientes.

Si bien este caso despertó la preocupación de muchos no se tradujo en una merma en las intervenciones. Es más, los interesados en someterse a cualquier tipo de tratamiento estético siguieron consultando con los profesionales, pero, eso sí, con temores y dudas que les hicieron saber a quienes los atienden.

Esto fue lo que observó en su consultorio en las últimas semanas la médica cirujana Giorgina Torchio, quien aseguró que “las consultas no bajaron, pero sí se nota que la gente está mucho más preocupada y en algunos casos hasta con miedo”. Ante esto, la especialista que completó su residencia en Cirugía Plástica Estética y Reparadora y cuenta con una diplomatura en Medicina Estética, buscó llevar calma a los interesados y les aconsejó que ante cualquier duda “tienen que preguntar y repreguntar. Si quieren pueden investigar y después volver con el médico a preguntarle todo. Los profesionales tenemos que explicar y no les tenemos que negar información a los pacientes”.

Argentina se posicionó entre los diez países del mundo con más cirugías estéticas

Como ocurre en cualquier otro aspecto de la vida, la clave es el saber y como no es responsabilidad de los pacientes conocer todo de antemano, Torchio se toma un momento de la consulta para explicarles en qué consisten los procedimientos. “Yo les digo ‘esto es lo que te voy a aplicar’, abro la caja adelante del paciente, le muestro los stickers, los troqueles de control. Lo mismo con los implantes mamarios, que tienen una tarjeta con una garantía y todo. Más que nada para darles la seguridad de que todo está en regla”, relató la médica.

¿Cómo elegir un buen profesional?

“¿Lotocki era cirujano?”, fue una de las preguntas que más escuchó en las últimas semanas Giorgina. Es que indudablemente las múltiples denuncias por mala praxis que recayeron sobre él, despertaron todo tipo de especulaciones. “Más allá de lo que pasó o no con Lotocki, lo que yo recomiendo es que se tengan en cuenta ciertos pilares a la hora de elegir un médico”, manifestó la cirujana.

¿Cuáles son estos pilares? “Lo primordial es que se haya recibido, que haya estudiado y que tenga conocimiento sobre lo que el paciente se quiere realizar”, apuntó ya que tiende a pensarse que al ser ambulatorias algunas “mini intervenciones” pueden ser realizadas por otras personas que no sean profesionales de la salud. Además de que deben contar con especializaciones en medicina estética, ya que “si uno se quiere realizar una cirugía por ejemplo de miopía, va a tener que ir a un oftalmólogo. La formación siempre continúa, no alcanza solo con ser médico”, destacó.

“Se nota que la gente está mucho más preocupada y en algunos casos hasta con miedo”

En el caso de ir a un consultorio “acá en La Plata debe contar con una habilitación emitida por el Colegio de Médicos” y en cuanto a las cirugías deben realizarse en “clínicas habilitadas, donde haya un quirófano, anestesiólogos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, cardiólogos, sala de internación, todo lo necesario para que una operación se realice de manera segura”.

Pero algo “muy, muy importante” a lo que se le debe prestar especial atención es a la “relación médico paciente”, subrayó la especialista, que detalló que además de la parte medicinal el profesional “debe brindar contención, debe estar cuando el paciente lo necesita, tranquilizarlo y sacarle todo tipo de dudas que le genere el tratamiento”.

Los riesgos y la imprudencia

Dentro del mundo de la medicina estética hay diferentes procedimientos que repercuten en menor o en mayor medida en el cuerpo, desde las cirugías hasta aquellos considerados “mini invasivos”, que se llevan a cabo de manera ambulatoria en los consultorios, por lo que suelen ser tomados más a la ligera. Pero en todos, no importa el grado, se corre algún tipo de riesgo.

Por ejemplo, “hoy en día hay solo tres marcas de toxina botulínica -conocida normalmente como bótox, por el nombre de una de ellas- aprobados por ANMAT en Argentina. ¿Circulan otras? Por supuesto que sí, pero solo son esas las aprobadas. Por eso es importante saber con qué trabaja cada profesional, para no sufrir mayores consecuencias”, señaló. Y añadió que además de tener en cuenta que sean los productos adecuados también hay que contemplar el estado de cada paciente, “porque el bótox, sustancia con la que yo trabajo, es estabilizado con una proteína, entonces debo saber si la persona es alérgica o qué tipo de dieta lleva, que come. En otros tratamientos también se debe indagar sobre las alergias, si toma anticoagulantes, o algún otro medicamento. Nada debe tomarse a la ligera”, remarcó.

Esta liviandad con la que se toma aplicarse este producto -o cualquier otro de los mini invasivos- llegó a puntos inauditos. De hecho, Giorgina recibe mensajes por Instagram preguntando el costo como si se tratara de un comercio de ropa y no de un tratamiento médico. “Directamente me ponen ‘Hola ¿precio?’ y cuando les respondo que deben venir a una consulta y hacer una evaluación no responden más. El problema es que siguen averiguando de esa manera hasta dar con alguien que sí los atienda de manera virtual”, contó.

Es por eso que ante las preguntas virtuales trata de atraerlos a su consultorio, “les explico la importancia de una consulta previa para que charlemos, que me cuenten sus inquietudes, yo les planteo los pro y los contra de lo que se quieren hacer. Además de que los asesoro ya que lo que quieren no es necesariamente lo más adecuado, a veces piensan que se embellecerían con eso y quizás no es lo que necesitan”, relató la médica. Y aseveró: “A veces no tienen en cuenta el peligro que corren por ahorrarse el dinero de la consulta”.

Algo similar sucede con las influencers y modelos. “En más de una oportunidad me escribieron modelos de acá de La Plata que se quieren hacer algún procedimiento de ‘canje’ y ofrecen arrobarme en las fotos”, reveló Torchio, y aseguró que se opone rotundamente a este método. Es que así como estas chicas le ofrecen a ella este intercambio también lo hacen con otros profesionales y sus miles de seguidoras influenciadas por esta publicidad corren a atenderse con cualquier persona sin tener ningún tipo de reparo ni referencia de su profesionalidad.

Los miedos que despertaron en la sociedad la muerte de Silvina Luna y los distintos casos de mala praxis que salieron a la luz en el último tiempo, pueden servir como estímulo para tomar todos los recaudos necesarios a la hora de someterse a una operación siguiendo los tips de un profesional y evitar correr grandes riesgos.