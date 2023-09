Picantes revelaciones de Paula Chaves sobre el fin de su amistad con Zaira Nara

Sucedió en el programa de Andy Kusnetzoff. Paula Chaves contó sobre su “pelea” con Zaira Nara, quien fue una de sus grandes amigas e incluso la madrina de una de sus hijas: “Hablé lo que tenía que hablar, y no quiero seguir porque sino todo el tiempo que hablo, siempre hay una nota mía en un portal. No es pelea, es distanciamiento. Estamos distanciadas y ya. La vida te va acercando a algunas personas y con otras no te sentís más cómoda. Ningún vínculo tiene que atarte a nada, tengo 39 años y mi cabeza fue mutando en cuando a las relaciones y a las cosas que me gusta compartir con gente con el mismo código y la misma vida. Tal vez gente que en algún momento te puedas volver a acercar”, contó Chaves.

“Yo soy muy pasional para mis vínculos y me considero una persona súper transparente. Yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Cuando algo me hace mal y me incomoda, soy muy así. No digo que sea una virtud pero cuando algo me incomoda, chau....No quiero decir más nada pero no puedo hacer futurología, es la vida misma. Nos vamos acercando o alejando de amigos”, señaló la actriz.

Vale recordar que, la relación entre Zaira Nara y Paula Chaves se desgastó cuando la modelo comenzó a salir con Facundo Pieres y por más de que siempre ambas fueron políticamente correctas con la prensa, se notaba la tensión en el aire y que no estaban contando todo lo que había ocurrido. Por otra parte, el conflicto comenzó con la separación de Zaira y Jakob Von Plessen, hace más de un año. En ese entonces la modelo comenzó a salir nuevamente con amigas y conoció a Facundo Pieres, exnovio de Paula, motivo por el que la esposa de Pedro Alfonso se enojó.

Finalmente, y en ese sentido, Zaira confirmó que le pidió la aprobación a Chaves para que esta última le dijera a su amiga qué hacer con Pieres. “Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella”, sentenció tajante.

