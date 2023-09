"No toques a mamá", el terrible relato del ladrón atrapado por vecinos en pleno centro de La Plata

Un delincuente fue atrapado por los vecinos de calle 8 entre 48 y 49, cuando intentaba ingresar a un departamento, junto con otro cómplice.

Todo habría ocurrido cuando una mujer llegaba a la puerta de su domicilio con sus dos hijas y esta le consultó sobre quién era, qué buscaba.

Allí, ya dándose cuenta de las intenciones del ladrón, comenzaron a forcejar en el suelo, mientras sus hijas miraban la escena con mucho temor.

En diálogo con TN, la víctima aseguró: "Uno si lo piensa, perdiste. Es cuestión de segundos que Tenes que actuar, es la realidad. Cuando yo me le tiro encima, el saca del costado un cuchillo y cuando yo lo miré así de reflejo le pegué un manotazo y me lo traigo para el pasillo. Yo no sabia si tenía encima mas cosas o no".

A su vez, manifestó que "en una nos caímos y empezamos a forcejear". "Y ahí yo me doy cuenta que una de las nenas se le tiró encima a él también porque me había agarrado del cuello a mi. Tranquilamente nos podríamos haber abierto la cabeza los dos, pero bueno, no lo pensé", agregó.

El delincuente tenía intenciones de llevarse una bicicleta, algo que según la mujer "era lo que tenía mas a mano". Sin embargo, no pudo realizar la acción y fue atrapado por los propios vecinos: "Yo le decía que vaya trabajar, que la bicicleta era algo laboral mío. Mi nena le decía: `no toques a mi mamá´, `Andá a trabajar´. Cuando vieron todo el quilombo en la puerta, se sumaron dos personas a ayudar, que no los había visto y también había varios repartidores de delivery".