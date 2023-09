Otro paso para el desembarco de gendarmes en La Plata: instalan la unidad móvil

Para los próximos meses se espera el desembarco de efectivos de Gendarmería en La Plata, según le informaron oficialmente a este diario. Si bien se esperaba para mitad de año, este lunes se confirmó que ya cedieron un terreno para la instalación de la Unidad Móvil que, de esta forma, se sumará a la Policía Federal y Prefectura en el marco del plan de seguridad para nuestra región anunciado meses atrás por el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández, por la creciente inseguridad.

Esta mañana fueron varios los vecinos de la cuadra de 30 y 39 que amanecieron sorprendidos por movimientos en un terreno que pertenecía a Segba (ex empresa prestataria de energía eléctrica en nuestra ciudad). Y tal como confirmó este diario, se trataba de trabajos en el lote donde se instalará la base operativa de Gendarmería luego de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el organismo que está encargado de ceder terrenos públicos, hiciera efectivo el derecho de utilización de esas tierras.

Gendarmería y un sitio estratégico en La Plata

Se trata de un sitio estratégico para La Plata ya que tiene rápido acceso a la avenida 31, por lo que por Circunvalación se podrá acceder a cualquier punto de nuestra ciudad de manera ágil. Allí se instalarán los módulos tipo contenedores, que servirán de base para los efectivos que formarán parte del "Comando Único del Conurbano", quienes brindarán seguridad tanto en nuestra ciudad como en Berisso y Ensenada.

Este diario pudo saber que una vez construida la base, los gendarmes rotarán en turnos de a 100 y que serán un total de 300 los afectados a este operativo permanente.

Como se dijo, además de la policía Bonaerense, en las calles de la Ciudad se pueden ver agentes de la Federal y de Prefectura, por lo que los gendarmes se sumarán una vez que termine la obra en el predio de 30 y 39 que, estiman, tardaría entre 2 y tres meses ya que su instalación es sencilla por tratarse de unidades formadas con bloques similares a los containers, como ya se construyeron en Rosario.

Además en los próximos días podría realizase un acto de "inauguración" para dar a conocer la cesión de las tierras y en donde se darían más detalles del funcionamiento de las cuadrillas, que pretenden estén operativas antes de fin de año, según indicaron.

Cómo serán las Unidades Móviles

En estas unidades móviles de barrio La Loma estarán a cargo un comandante de Gendarmería, uno de Prefectura y otro de la Federal, quienes serán los encargados de organizar los operativos y coordinarlos con la Bonaerense.

De esas reuniones saldrá el llamado "mapa del calor", en donde se definirán las zonas más calientes en materia de delito. Las "cálidas", pintadas de rojo, serán aquellas donde existe un alto índice de delincuencia, en contraposición con las "más frías", identificadas con tonos celestes.

"Los gendarmes van a actuar en conjunto con las fuerza policiales en las zonas rojas", explicaron. Esa llamadas "zonas rojas" platenses serían las de El Mercadito, La Favela, Melchor Romero, El Mondongo y la Megatoma de Los Hornos, entre otras. Manifestaron que Gendarmería estará armada, para darle pelea a los narcos ya que el objetivo es intervenir en los barrios donde el narcotráfico está arraigado.

También se prevé la instalación de retenes y controles vehiculares, que irán variando el lugar. "La idea es cambiar el concepto. No dejar puestos de control fijos porque sino los delincuentes saben donde estás y te esquivan. Así los podemos sorprender", dijeron las mismas fuentes ante la consulta de EL DIA. "Por eso las llamamos unidades móviles", agregaron.

Por otro lado, se supo que en esos terrenos de 30 y 39 se montarán las estructuras modulares, que son de rápida instalación y que estarán divididas según las necesidades. Por ejemplo, una será la unidad habitacional, en la que se quedarán los efectivos que rotarán a lo largo de las jornadas. Otra el centro de comando, con su base de operaciones y la sala de situación, donde se monitorearán los operativos. Y también están las destinadas a cumplir las funciones de comedor y sanitarios.

De esta forma, se avanzó en la llegada de los gendarmes a nuestra ciudad, en medio de una ola de inseguridad que parece no tener freno.

Fuertes cruces

Cabe recordar que el ministro Aníbal Fernández fue a dar explicaciones meses atrás por la grave situación en Rosario, y allí explicó que diagramó la instalación de cinco bases operativas en el Conurbano, donde además de La Plata se apostarán en Avellaneda, La Matanza, Pilar y Tigre.

Pero días atrás, carta mediante, el gobernador Axel Kicillof pidió explicaciones sobre la decisión del ministro sin, supuestamente, hacérsela conocer a su administración, principalmente a Sergio Berni, a cargo de la Seguridad bonaerense, aunque fuentes provinciales aseguraron que ese misiva fue “una nota casi protocolar para saber a dónde van los gendarmes y qué tareas van a desempeñar”.

Aníbal Fernández, al parecer por pedido del presidente Alberto Fernández para bajar tensiones dentro de la interna, salió a responder esa carta aunque, fiel a su costumbre, no dejó el tono confrontativo: “No hay nada para informar que no se encuentre en manos de sus funcionarios”, dijo el titular de Seguridad en su misiva.

“¿Por qué no lo saben? Muchachos, si ustedes están viendo otro canal, yo no tengo la culpa. Nosotros trabajamos todos los días de la misma manera”, dijo Aníbal F., en un claro mensaje al gobernador y su ministro, con quien reconoció aún no tiene diálogo: “El señor es muy importante para hablar con nosotros, no habla con terrenales. Habla con semidioses, como en la mitología griega. Nosotros hablamos con los serios”, ironizó en declaraciones radiales.