El mensaje de Brian Fernández tras su salida de Morelia: “Pedí disculpas pero me despidieron”

El delantero santafesino ex Colón, Brian Fernández, que el próximo martes 26 cumplirá 29 años, fue despedido en los últimos días por Morelia, de la segunda división de México, donde permaneció solamente un mes, jugó dos partidos y anotó un gol, admitió que cometió "una falta", al día siguiente se sintió "peor", pidió "disculpas", pero igualmente fue desvinculado de los Monarcas "por incumplimiento de contrato".

Fernández, que mantiene un prolongada lucha contra las adicciones que ya lo llevaron a dejar otros clubes como el propio Colón, Ferro Carril Oeste y Deportivo Madryn (surgió en Defensa y Justicia, donde tuvo un gran rendimiento, y luego fue a Racing, donde también lució), publicó un descargo en sus redes sociales respecto de su salida de México.

“Yo me encontraba en una clínica de Buenos Aires haciendo un tratamiento. Estaba internado ya desde hacía tres meses, cuando del cielo sentí que me llegó la propuesta de mi vida: ir a Morelia. Sentí que venía de Dios. Lo consulté con mi gente y me dijeron que no la aceptara, pero me dije que podía y mis ganas de jugar pudieron más", refirió.

"Nada podía salir mal, porque el sol estaba saliendo para mi. Pero en mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir y cometí una falta. Eso me llevó al otro día a sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado, sintiendo que podía revertirlo. Iba a buscar la forma de ajustar sin caer para no pasar por la misma autodestrucción de siempre", remarcó.

"Pero al volver del entrenamiento y mientras dormía la siesta, me empezaron a llamar de todos lados para decirme que el club había publicado un comunicado oficial con mi despido. Es que el contrato tenía muchas cláusulas que yo, por el momento que pasaba, era difícil que pudiera cumplir, ya que necesitaba mucha contención y gente con muchas ganas de ayudarme y apoyarme", argumentó.

"Y enseguida llegaron las preguntas de todos: ¿Recaíste ? ¿De nuevo lo mismo? ¿La oportunidad que querías? ¡Qué manera de cagarte la vida! Y esos comentarios hacen todo más difícil de lo que es. Comentarios que la hacen aún más difícil de lo que es. Por eso vengo llorando mucho, pero para mi ese gol que metí en esos pocos minutos que jugué me dio fuerzas para continuar", cerró Fernández.