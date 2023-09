Con numerosas infracciones, los deliverys potencian el riesgo vial

No respetan los semáforos, van en contramano, utilizan la vereda como si fuera la extensión de la calle, en todo momento están al borde de protagonizar un accidente. Todo en un sólo oficio: deliverys en moto que por sumar la mayor cantidad de entregas posibles le suman enorme riesgo al tránsito vehicular de la Ciudad. Incluso muchos están en infracción porque ni siquiera tienen patente identificatoria.

No hay una estadística concreta sobre cuántos deliverys hay en la Ciudad, porque es tan fácil entrar al circuito como salir del mismo.

Al consultar a la Municipalidad de La Plata sobre este tema, responden que “está terminando el primer Registro de Repartidores de la ciudad. Dicho Registro se está trabajando desde diversas áreas del Municipio y la Agencia de Seguridad Vial platense, con el objetivo de capacitar y concientizar específicamente a este sector de trabajadores, jerarquizando su labor”.

Según confirmaron desde la Comuna, “se los incentivará a través de diversas medidas para que se inscriban y puedan participar de cursos y talleres, vinculados a la educación vial, sus responsabilidades y obligaciones.

También se estudian otros beneficios como posibles gestiones en comercios del rubro automotor, entre otras iniciativas”.

Desde la Municipalidad se encargaron de destacar que “ los controles de tránsito son los mismos para toda la comunidad, sin distinción de si se trata de un motodelivery o un particular”.

En la práctica, a toda hora se ve a los deliverys en moto asumiendo riesgos y poniendo en riesgo a terceros. Pero al caer el sol el peligro crece en la Ciudad.

Es habitual verlos cruzar con semáforo en rojo. Recientemente, un peatón no resultó gravemente herido por casualidad o reflejo. En el cruce de diagonal 80 esquina 3, el motociclista con un pedido en marcha cruzó en rojo entre 10 autos que estaban parados aguardando el cambio de luces que permitiera el paso. “De milagro no me llevó por delante”, dijo el peatón que habló con este diario y pidió mayores controles.

Al sentirse dueños de las calles, no sólo cruzan en rojo, también lo hacen en contramano. El conductor de una camioneta utilitaria dijo que “un delivery estuvo a centímetros de haberlo chocado en contramano, mientras esperaba el cambio de luces en el semáforo de 55 y 11. Llegó desde diagonal 73 en contramano, tomó 55 en contramano y se metió entre mi camioneta y un auto que estaba estacionado de la mano de los impares. Aún no sé como no me chocó”.

También suelen copar las veredas, poniendo en riesgo a los peatones que caminan por el lugar que les corresponde. “Para ganar tiempo o no sé qué, se meten en las veredas, como el caso de 8 entre 49 y 50, o en las de los barrios, donde destruyen las baldosas, pasan al ras de los peatones y no bajan la velocidad que llevan habitualmente en la calle”.

Otra imágen que habitualmente se observa en las calles de la Ciudad es haciendo “wllly”, levantando la rueda delantera y así siguen en un largo recorrido, en avenida 7 o avenida 13 en pleno centro platense, potenciando el riesgo de que ocurra algún accidente.

En los últimos años en más de una crónica policial aparece habitualmente un accidente protagonizado por un delivery. Algunos terminan con consecuencias graves tanto los motociclistas como terceros que forman parte de la colisión.

Las maniobras temerarias también las llevan a cabo cuando llevan a algún acompañante en la moto, donde el que va atrás se expone a un serio riesgo de accidentes.

A nivel nacional se estima que hay entre 60.000 y 70.000 trabajadores de deliverys, según los registros que tienen las dos principales empresas del rubro. Si se suma a otros que trabajan en forma directa con los comercios que tienen el servicio de entrega de productos la cifra puede llegar a las 100.000 personas.

Según distintos estudios realizados a nivel nacional sobre la actividad, los deliverys pueden ganar hasta 250.000 pesos (130.000 pesos en promedio) si usa la app entre 30 ó 40 horas por semana.

Desde el sector piden una legislación que les permita acceder a distintos derechos laborales, como ART, vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por enfermedad.