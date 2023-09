Reclamos en Villa Elisa por ruidos molestos

Los vecinos de Villa Elisa se su maron a sus pares que hacen reclamos por sufrir constantes ruidos molestos en las noches, principalmentelos fines de semana. En la noche del sábado, aseguran frentistas de la zona de la plaza principal de la localidad, se hizo una “competencia” de caños de escapes liberados, lo que desató una lluvia de quejas porque esa situación impidió un buen descanso para cientos de vecinos de Villa Elisa.

Pero la bronca no terminó ahí, con esa situación que fue de los más incómoda, sino que continuó con la respuesta de los policías de la comisaría que está ubicada a poco más de 200 metros del lugar en el que ocurría la extraña competencia.

La acción que generó la bronca de los vecinos tuvo lugar en la plaza central de Villa Elisa, de Camino Centenario entre 49 y 51 . “Una locura”, aseguró uno de los vecinos que habló con este diario y pidió reserva de su identidad por temor a represalias.

“Lo más triste es que rompen el tablero general para dejarla a oscuras para hacer ese ruido infernal y otras cosas que se desconocen. La plaza fue recientemente reparada y había quedado hermosa”, agregó otro vecino de la localidad que pide controles para evitar esas situaciones.

“EL QUE MÁS FUEGO LARGA”

“Gana el que más fuego larga por el caño de escape”, dijo otro vecino que no pudo descansar en la noche del sábado y madrugada del domingo.

Otros apuntaron que “los vecinos llaman a la comisaría que está pocos metros y le dicen que no tienen móviles disponibles”.

Al parecer, esta práctica no es la primera vez que tiene lugar en la plaza Castells de Villa Elisa, pero la de este fin de semana fue una de las peores, aseguran en el barrio, totalmente atemorizados por el accionar de motociclistas y algunos automovilistas que se acercan al lugar para tratar de competir. “No se sabe cuál es el premio, pero nos imaginamos que no es nada bueno. Están en la marginalidad absoluta y hasta rompen el sistema de iluminación de la plaza, que pagamos todos con los impuestos y nadie es capaz de cuidarlo”, resumió otro vecino que pidió urgentes respuestas, no sólo por los ruidos molestos, sino también por la preservación de la plaza que había sido recientemente remodelada.

EN DISTINTOS BARRIOS

De esta forma, los vecinos de Villa Elisa se su man a una amplia lista de frentistas que cada fin de semana tienen problemas con los ruidos molestos, como el caso de los vecinos de plaza Malvinas, de las inmediaciones de plaza Rocha, y también del parque Castelli, donde se reúnen motociclistas periódicamente o bien se arman festejos hasta altas horas de la madrugada con potentes ruidos molestos.

Todos los reclamos de los vecinos de distintos sectores del casco urbano fueron planteados ante el área de Control Ciudadano y la Defensoría Ciudadana de la Ciudad, pero hasta el momento quienes realizaron los reclamos no obtuvieron una respuesta.

Muchos vecinos de distintos sectores de la Ciudad advierten que en los próximos meses todo puede “ser peor si no aparece una pronta respuesta a los reclamos”.