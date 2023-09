Indefinición en la zona del Arroyo El Pescado

El conflicto por la zona que rodea al Arroyo El Pescado, a la altura de Villa Garibaldi, sigue sin solución. Ante esto, ayer se encontraron en el Palacio Municipal los dos grupos de vecinos que tienen intereses enfrentados al respecto, ya que la Comisión de Planeamiento y Tierra discutió un proyecto de ley para evaluar la modificación del límite que se estableció en 2021, cuando con la Ordenanza 12079 se prohibió cualquier tipo de construcción en la zona que va de la calle 670 a la 673 y de la 7 a la 22.

Tras varias horas de debate, la reunión terminó finalmente sin una solución concreta para ninguna de las partes. “No se pudo solucionar nada. El Municipio nos había asegurado que iba a modificar la ordenanza y ampliar el límite para que se pueda construir hasta calle 673. Pero hoy -por ayer- salieron con otra propuesta distinta que es evaluar cada caso en particular, lo cual es muy engorroso y lento. Así que, lejos de solucionar algo, estamos peor que antes”, explicó Agustín Vellón, uno de los abogados del grupo de vecinos propietarios entre las calles 670 y 673.

Y es que, quienes ya viven o tienen lotes en esa zona, piden que se modifique la ordenanza para no perder sus hogares ni las inversiones que han hecho de buena fe.

“Fuimos convocados para participar en la Comisión de Planeamiento a fin de modificar una ordenanza de 2021 que se hizo de manera errónea ya que no se tuvo en cuenta que esa zona afectada ya estaba habitada por más de 300 familias que vivían en ese lugar. La idea del Municipio es subsanar ese error y volver el límite original y fundacional de Villa Garibaldi, que es hasta la calle 673”, explicaron desde el grupo de vecinos que temen perder sus propiedades.

“En realidad, en la Ley de Humedales, El Pescado no está contemplado como humedal. Sí sabemos que el arroyo tiene su propio humedal, pero está a partir de la calle 673”, argumentaron.

“Muchos compramos el terreno y necesitamos construir nuestra casa para vivir, pero el juzgado nos impidió hacerlo por las acciones del Municipio. Otras familias ya han construido sus viviendas, incluso mediante el programa Procrear, y por pedido del Municipio hasta les han sacado el medidor de luz”, señalaron en medio de la gravedad del caso.

“Cuesta comprar un terreno y el sacrificio para adquirir materiales y levantar una casa. Somos trabajadores. Es una pesadilla la situación que estamos atravesando”, sostuvieron.

Como contraparte, los vecinos ambientalistas argumentaron su postura respecto a la negativa de que avancen las obras en la zona de la polémica.

“Ya paramos un intento del Ejecutivo municipal de abrir calles en el humedal de El Pescado. Detuvimos las máquinas que estaban trabajando y presentamos una medida cautelar que fue aceptada y cortó ese avance de urbanización. Pero ahora, sobre esa cautelar, hoy (por ayer) el Ejecutivo municipal intenta correr el limite de la calle 670 a la 673”, explicaron los vecinos que se muestran en contra de la ampliación de la zona habitable.

En ese sentido, agregaron que “la Municipalidad debe presentar un informe de impacto ambiental que avale esta medida de correr el límite. Hasta ahora no hay ningún estudio sobre eso, ni ningún organismo presentó ese informe. Nosotros no estamos en contra de los vecinos; lo que ya está hecho que se deje así, eso que quede bien en claro. Pero, el Ejecutivo municipal facilita el desarrollo inmobiliario sin pensar en las consecuencias a no muy largo plazo que puede haber en toda esa zona. Con la inundación de 2013, el área de Ignacio Correa que está al lado de Villa Garibaldi, no se inundó. Y con la tormenta del último 17 de agosto, que fue menos fuerte que aquella, el agua entró a las casas. Es decir que hay consecuencias si no se planifica la urbanización de una forma seria”.