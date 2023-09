La autopsia reveló cómo murió la turista platense

Los restos de Damiana Solange Guldriz, la joven de La Plata hallada sin vida en San Carlos Bariloche tras una intensa búsqueda de su paradero, fueron cremados ayer en el municipio sureño y durante la jornada de hoy sus padres concretarán el retorno a nuestra ciudad.

La madre, Mónica, reveló en contacto con EL DIA que su hija no cayó en el lago Nahuel Huapi como había trascendido, sino que “se desorientó en la bajada del sendero” Palotinos de la Bahía López, en la zona del Circuito Chico, donde falleció por “hipotermia”, de acuerdo al resultado de la autopsia, informaron fuentes judiciales.

Las autoridades judiciales informaron que la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense al cadáver de Guldriz arrojó que la causa del deceso fue “hipotermia”. Asimismo agregaron que el cuerpo de la joven “no presentó indicios de criminalidad” y que, informados los resultados, la Fiscalía dispuso su entrega a la familia.

“NO QUEREMOS SUFRIR MÁS”

En diálogo con este diario, Mónica -la madre de Damiana- contó que ayer a las 16 horas fue la cremación en Bariloche. “Mañana (por hoy) estaremos de regreso a La Plata junto con el padre de Damiana”. “No queremos sufrir más”, afirmó angustiada la mujer respecto de la decisión que tomaron en medio de un profundo dolor.

“Quiero destacar enormemente al fiscal y al jefe de fiscal, han hecho un trabajo maravilloso”. “Estoy eternamente agradecida, no tengo palabras para ellos”, expresó.

Por otro lado, la madre se mostró molesta por situaciones que alertó como “alarmante”. “Siendo argentina y trabajando en ARBA, mi hija no tuvo apoyo de nadie, tramitamos todo solos y a través de unos amigos hemos conseguido hospedaje aquí, hasta que después nos designaron un hotel”, sostuvo.

Asimismo la progenitora calificó de “alarmante que los turistas vienen encantados con la belleza de la naturaleza y no haya un guía o un cuidador para decirles que no suban, porque luego cuando quieran bajar están perdidos”. Según reveló, “eso fue lo que le pasó a mi hija: subió a ver el lago y cuando quiso bajar estaba desubicada, no estaba orientada”. “Acá tenés sol y al rato tenés nieve y lluvia”. “Ella murió de hipotermia”, dijo.

En ese sentido, explicó: “Mi hija fue encontrada en el sendero donde había hecho la caminata”, al tiempo que descartó que Damiana haya caído a las aguas del lago Nahuel Huapi. “Cuando quiso retornar se desubicó, con el frío y el estrés habría perdido la orientación y murió de hipotermia”, dijo, tal como se indicó en los resultados preliminares de la autopsia. Se cree que previamente la joven subió hasta el mirador del Brazo Tristeza. En dicho sendero, los rescatistas encontraron su celular.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la turista de La Plata caminó por la costa del lago hasta que se encontró con una “pared” rocosa, de unos 40 o 50 metros de altura y, en medio del temporal, se refugió debajo de un “alero” de roca, donde murió de hipotermia. También desestimaron que hubiera caído al agua y luego salido, ya que por la ropa que llevaba no hubiera resistido la baja temperatura del lago.

Cabe recodar que la joven viajó a la ciudad sureña el pasado viernes para disfrutar de sus vacaciones y pensaba retornar a La Plata en los próximos días para reincorporarse a su trabajo. La última comunicación antes de partir del alojamiento había sido con su mamá.