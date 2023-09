Brandoni vs. Darín: Alfonsín y una “película canalla” en la grieta menos pensada

Raúl Alfonsín. Su “ausencia” o la “subestimación” de su participación en el relato cinematográfico del Juicio a las Juntas que hizo “Argentina, 1985” fue el motivo por el que, por estas horas, Luis Brandoni y Ricardo Darín, dos pesos pesados de la actuación nacional, se pusieron de diferentes lados de la grieta.

Todo surgió a raíz de una reciente entrevista que Brandoni le ofreció a Osvaldo Bazán para El Sol. En ese marco, Beto se refirió a la cinta dirigida por Santiago Mitre, y protagonizada y producida por Ricardo Darín, a la que anteriormente había cuestionado. Durante una respuesta sobre acciones del peronismo, el actor de “Esperando la carroza” lanzó: “Vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. No aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”. Y ese fue el inicio de una nueva disputa.

Aunque sin entonces poner el nombre, Brandoni se refería a “Argentina, 1985”. En ese sentido, aseguró que “el gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? (...) En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio”.

Y consultado sobre si había pedido explicaciones o hablado con alguien de la película, aseguró que no porque está enojado pero imaginó qué le diría a Darín en caso de hablar con él sobre este tema. “Un día le voy a decir: ‘¿cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’”, y agregó: “Tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”.

Alfonsín dijo que el filme “omite algunas consideraciones” pero que “no falta a la verdad”

En ese momento, el periodista le preguntó si creía que Darín sea peronista y Brandoni respondió: “No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo lo del patrimonio de Cristina (ocurrió en 2013, en diálogo con Brando, la revista de LA NACION) y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo ‘¡Soy un pelotudo!’”.

Aunque la charla derivó en otros temas de actualidad política, hacia el final Beto volvió a referirse a “Argentina, 1985”: “Son peronistas, capaces de hacer cualquier cosa; de hacer una película sobre el Juicio a las Juntas donde no aparezca Raúl Alfonsín y se mienta; una película que podía ser casi obligatoria de visión para las escuelas”.

LA RESPUESTA DE DARÍN

Ayer, en diálogo con Clarín, Ricardo Darín se refirió a las últimas y explosivas declaraciones de su colega.

“No pienso contestarle a Luis (Brandoni), porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, aseguró un golpeado intérprete.

Y manifestó su sorpresa: “No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio”.

BRANDONI VOLVIÓ A LA CARGA

Con el escándalo rebotando en los medios, Luis Brandoni volvió a declarar ayer y en el mismo tono. En diálogo con Fabián Doman, ratificó sus dichos y dijo que la de Alfonsín es una “ausencia intolerable” en la película nacional.

Para Brandoni, que fue elegido diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en 1997 por la Alianza, una banca que ocupó durante cuatro años, “la cosa es muy sencilla: omitieron semejante cosa, la presencia de la CONADEP , porque el partido peronista no quiso formar parte de la CONADEP. Omitieron nada menos que la razón por la cual se pudo hacer el juicio. ¿Cómo se puede omitir de una película donde el promotor, el gestor que hizo todo lo que hizo, pagó el precio que tenía que pagar, fue Raúl Alfonsín? No aparece en la película porque es Raúl Alfonsín. A los peronistas no les gusta que aparezca Alfonsín”.

De todos modos, aseguró que la película lo “conmovió” y se volvió a referir a Ricardo Darín, con quien compartió cartel en “Mi cuñado” y “La odisea de los giles”: “No me enojé (con él). Lo que dije era que tenía que saber lo que estaba haciendo. A Ricardo lo defendí muchísimas veces”.

Brandoni, en 2005, bajo el sello de la Unión Cívica Radical, aspiró a una senaduría provincial, pero no alcanzó los votos suficientes. Dos años después, acompañó a Ricardo Alfonsín -el hijo del ex presidente- en la fórmula a gobernador de Buenos Aires, quedando en el cuarto lugar. En las elecciones de medio tiempo, Brandoni fue candidato testimonial en Juntos por el Cambio. Ahora, encabezó la lista de precandidatos a diputados al Parlasur en la lista de Patricia Bullrich, compitiendo en la interna de Juntos con el Cambio con Elisa Carrió, y cuya lista obtuviera 1.350.367.

HABLO RICARDO ALFONSÍN

Otra voz que opinó sobre el escándalo fue la de Ricardo Alfonsín, hijo del ex Presidente y actual embajador argentino en España. Bajándole el tono al debate, consideró: “Me parece una película buena, no es una película con la que se pretende agotar todos los temas. Me gustó, más allá de que tengo mi propia visión: yo hubiera hecho otra película, pero no creo que los demás tengan que hacer la misma, no creo que se falte a la verdad. Se omiten consideraciones, en todo caso”, aseguró, diferenciándose de Luis Brandoni.