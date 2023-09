Devolución del IVA en compras, entre dudas y quejas

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) comenzó a deducirse a los platenses, vecinos de la Región y ciudadanos de todo el país. Esto aplica para las compras de productos de la canasta básica alimentaria (CBA), siempre que las mismas fueran realizadas con tarjetas de débito y algunas billeteras virtuales (como Cuenta DNI y otras).

La norma, que entró en vigor el lunes pasado, habilitó los reintegros con topes de hasta 18.800 pesos por mes. Sin embargo, desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debieron disponer un sitio web (https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/reintegro/consulta.aspx) para realizar las consultas pertinentes sobre quiénes son beneficiarios de esta exención en el cobro del gravamen.

De acuerdo a lo que se informó oficialmente, en resumen, gozan de este beneficio todas las personas que reciben una asignación, jubilación, pensión o aquellas que son monotributistas y/o trabajan en relación de dependencia y cobran menos de $708.000 mensuales. A pesar de eso, muchos platenses y vecinos de la Región se comunicaron con este diario para reclamar y consignar que no reciben esta devolución del 21% en las compras.

En algunos casos, de acuerdo a lo que reportaron los frentistas, denunciaron que en la página de la AFIP les informan que no son beneficiarios del programa “Compre sin IVA”, a pesar de cumplir con los requisitos informados. Por su parte, existen quienes realizaron las transacciones y aún no recibieron los reintegros; y otros que fueron beneficiados parcialmente.

Según confirmaron formalmente, hay demoras en los reintegros por falta de datos de la AFIP (estos deberías recibirse en las cuentas bancarias a las 48 hs. de cada compra), por lo que los créditos de las compras realizados en los últimos días podrían tardar más de lo estipulado. Ante esto, es importante conocer de qué forma hacer el reclamo ante el organismo recaudador.

Las personas que estén en condiciones de recibir las devoluciones y no lo hagan pueden iniciar el trámite del reclamo ante la AFIP de manera virtual (a través de: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/crmdef/NuevaPresentacion.aspx), con los siguientes datos personales: nombre y apellido, razón social, CUIT/CUIL, número telefónico y dirección de correo electrónico. Luego, tendrán espacio para explayarse sobre los motivos del reclamo. Además del formulario del Programa de Asistencia al Usuario, el ente también dispone de una línea telefónica (0800 999 2347), a la que se puede llamar de 9 a 16 de lunes a viernes.