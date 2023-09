Apelarán el cierre de la investigación por cobros ilegales en la Legislatura

El fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo anunció que apelará en los próximos días la anulación de la causa que dispuso un Tribunal superior, en la que se investigaba el escándalo sobre el puntero del PJ que fue sorprendido por la policía sacando millones de pesos de un cajero automático a través de tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.

La Cámara de Apelaciones de La Plata, en un polémico y dividido fallo, dispuso el archivo de la investigación por “deficiencias” en el accionar policial que dio lugar a la detención del dirigente peronista Julio “Chocolate” Rigau y dispuso su liberación.

El puntero había sido sorprendido en el cajero automático de 7 y 54 sacando dinero. Cuando la Policía lo requisó, le sacó unas 48 tarjetas de débito y cerca de 1,2 millones de pesos, que se supone estuvo extrayendo durante varios minutos.

Los jueces Villordo y Benavides anularon la causa porque consideraron que la Policía actuó sin previa autorización judicial y que siquiera sabían por qué lo detuvieron en ese momento. Sin embargo, el tercer integrante de la Cámara, Fernando Mateos sí validó la investigación y sobre eso se va a apoyar el fiscal para recurrir a un Tribunal superior.

Los tiempos para apelar son de veinte días una vez notificado, pero en el plazo de los primeros siete días deberá manifestar el fiscal al Tribunal que dictó la resolución su voluntad de seguir la investigación a Casación. Caso contrario el fallo quedará firme y la anulación de la causa en consecuencia.

De no apelarse, el fallo de Casación quedará firme y como consecuencia la causa anulada

El fallo de la Cámara de Apelaciones sorprendió en ámbitos judiciales. “Es inaudito lo que hicieron. Con un habeas corpus (los abogados defensores) fueron directamente a la Cámara, cuando lo habitual es que opine la fiscal y el juez de garantías. No se utilizó la vía adecuada”, dijo un fiscal que no interviene en el caso. Ese sería uno de los argumentos que utilizaría ahora el fiscal general.

Pero además de liberar a Rigau, la Cámara planteó la nulidad de la detención para “voltear” toda la investigación. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, sostuvieron los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo.

Tras recalar en la Cámara de Casación Bonaerense, es allí la única chance que se tiene de definir si el caso se sigue investigando o no. El Tribunal no tiene plazos para resolver la apelación.

Mientras tanto, Rigau quedó en libertad y por el momento todas las medidas de prueba que tenía pendiente de realizar la Fiscalía quedarán a la espera de la decisión judicial sobre el futuro de la investigación.

Pese al escándalo que generó este caso, en la Legislatura hacen silencio y nadie hace referencia a las liberación de Rigau, que estuvo detenido desde el 9 de septiembre hasta el jueves.

Lo cierto es que ni el presidente del cuerpo, Federico Otermin (Unión por la Patria), ni los vicepresidentes Adrián Urreli (Juntos por el Cambio), Carlos Moreno (Unión por la Patria) y Rubén Eslaiman (Unión por la Patria- Frente Renovador) hicieron declaraciones a luego de conocerse el cierre de la causa ni la apelación que pedirá el fiscal.

El que sí se expresó fue el candidato a vicepresidente, Florencio Randazzo. El compañero de fórmula de Juan Schiaretti, afirmó: “Necesitamos que la Justicia investigue y aclare este escándalo que mancha a toda la política. Se debe descubrir quiénes son los responsables de esta locura, porque no somos todos iguales. Que paguen los culpables. Y no justos por pecadores”.