Dura réplica del PJ a Garro por su reclamo de fondos

El intendente Julio Garro salió a reclamar “deudas” que la Provincia mantendría con el municipio y advirtió que si no se saldan esas obligaciones correría riesgo el pago de sueldos hacia fin de año. Ayer desde el oficialismo le salieron a contestar. Y lo hicieron con dureza, al punto que acusaron al jefe comunal de desarrollar una “pésima administración”.

La encargada de cruzar al Intendente fue la diputada provincial platense Lucía Iañez. “La pésima administración de los abundantes recursos que Julio Garro recibe de los gobiernos provincial y nacional y de los contribuyentes de la ciudad, lo obligan a pedir un préstamo a la Provincia para cumplir con el bono de $60.000 que debe pagar a los municipales”, arrancó la legisladora.

“Este intendente es el mismo que no ejecuta los presupuestos en todas las áreas que mejorarían la vida de los y las platenses, para gastarse todo en Publicidad”, añadió.

Iañez, una dirigente de confianza del candidato a intendente de Unión por la Patria, Julio Alak, sostuvo además que “una vez más Garro intenta esconder su pésima administración de los fondos públicos atribuyéndole falsamente la responsabilidad al gobernador”.

Las declaraciones de Garro se produjeron en medio del fuerte tironeo que los intendentes de Juntos por el Cambio mantienen con la Provincia por la distribución de fondos. Los alcaldes acusan al gobernador Axel Kicillof de un atraso en los giros de recursos y con ese fin convocaron para la semana que viene a una reunión del Foro de Intendentes para darle forma al planteo que buscan llevar hasta la Gobernación.

El pago del bono que anunció Sergio Massa agigantó la polémica porque los jefes comunales pretendían que la Provincia estableciera un aporte no reintegrable para que las comunas atendieran esa obligación. Pero la gestión bonaerense abrió una línea de créditos para atender el 50 por ciento de esa erogación, reintegrable antes de fin de año.

En ese contexto, el propio Kicillof habló del tema. “En vez de escuchar un enojo, esperaba que nos dieran las gracias por haberlos acompañado con esta situación”, indicó en las últimas horas el mandatario.

Y luego le tiró un palo a la oposición. “Es un préstamo y no lo puedo hacer más allá a fin de año, necesitaría una ley, pero no consigo que se reúna la Legislatura bonaerense porque no se sienta la oposición para votar los pliegos de los jueces, así que imagínense”, cerró el mandatario provincial.