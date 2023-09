“La casta económica”: Cristina, contra Milei y Melconian

La vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner rompió el silencio este sábado tras la derrota de Unión por la Patria en las PASO del 13 de agosto, en una charla en la que negó que la sociedad se haya “derechizado”, apuntó contra el plan de la “motosierra” de Javier Milei y acusó a Carlos Melconian de estar detrás de la estatización de la deuda privada post dictadura.

En su primera aparición pública luego del triunfo de Javier Milei en las primarias, Cristina Kirchner aseguró que “no es cierto que la gente se haya derechizado erramos si pensamos que la gente se fue para la derecha. Querer vivir bien, querer vivir dignamente no es de derecha” sostuvo y añadió que querer “tener un buen trabajo y un buen sueldo, tener la posibilidad de acceder a la vivienda y tener un techo propio, de comprarte un auto y de viajar y estudiar no es de derecha o izquierda. Te diría que es casi de peronistas”.

En ese sentido, sostuvo que las llamativas propuestas de Javier Milei de recortar el Estado hasta su mínima expresión son inviables ya que “es imposible usar una motosierra si no dan los números”.

Pero además en cuanto a las promesas de dolarización, la ex presidenta manifestó que “la economía no se soluciona con la cara de George Washington”, afirmación que fue levantada por el propio Javier Milei que en sus redes sociales en donde le contestó que “la cara de Washington sólo sirve para matar a la inflación que gestó la casta durante 20 años”.

“La casta de los economistas”

No fue el único tramo de su presentación que Cristina Kirchner le dedicó a Milei, sino que tomó el termino “casta” acuñado por el referente de La Libertad Avanza (LLA) para hablar de lo que denominó “la casta de los economistas” quienes a su entender tuvieron un “rol fundamental” durante las últimas cuatro décadas.

“Escuche al candidato de LLA que decía que, en realidad, durante la última dictadura militar había comenzado una apertura (de importaciones) pero que hubo problemas de desempleo porque no se había abordado la modernización, las reformas del sector público y laboral, etc.”, relató y continuó: “Yo quiero decirles que durante la dictadura no fue necesario hacer ninguna reforma laboral, primero porque se habían suspendido las convenciones colectivas del trabajo y la vigencia del contrato de trabajo (...) Quiero hablar un poco de la casta de los economistas, porque han tenido un rol fundamental en el modelo neoliberal y los últimos 40 años de la República Argentina”.

En esa “casta” incluyó al economista ligado a Patricia Bullrich, Carlos Melconian, a quien acusó de estar detrás de la estatización de la deuda privada en dólares. “Al final de la dictadura aparecen dos economistas vinculados con el endeudamiento, y quiero hacer un mea culpa (...) toda la vida dije que la estatización la había hecho Cavallo. Parece que sí, pero estatizó la deuda en pesos. Hace poco leí un artículo donde la deuda en dólares la había estatizado el jefe de la moneda extranjera en el Banco Central, que era Carlos Melconian”.

Pero además de apuntarlo como el responsable de ese proceso, también aprovecho su nombre para chicanear a Patricia Bullrich a quien señaló de no “distinguir” los fenómenos económicos por lo que le pidió que le siga “traduciendo” estos conceptos. Esto lo dijo al plantear la diferencias existentes entre inflación y deflación, momento en el que expresó que “en los 90, después de la híper, se produce privatización, se privatiza todo. En el 2001, cuando se produce el derrumbe, se cae todo y no le devuelven a la gente los depósitos. Si en el 89 la crisis fue por hiperinflación, en el 2001 fue por el fenómeno inverso. Ese que hay algunas que no distinguen”, deslizó en referencia Bullrich e irónica agregó: “Bueno, Dios nos libre. Y que Melconian siga ahí traduciendo porque sino va a estar complicado”.

Por último, responsabilizó a Juntos por el Cambio del avance de LLA, ya que según opinó ellos “no pudieron construir una mayoría por una cuestión muy simple: nadie se acuerda del gobierno que fueron. Sino no se entiende la presencia de una tercera fuerza. Debería haber pasado lo que pasó con nosotros en el 19: como la gente se acordaba de lo que había pasado en el 15 adoptó una decisión. La gente es mucho más racional de lo que se pretende en el voto emocional, las emociones siempre tienen alguna razón. Sino ya son desquicio”.