La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo será de superacción en la Copa de La Liga, donde el Estudiantes de Eduardo Dominguez va a visitar a Newell’s y River, Independiente y San Lorenzo, también se jugarán sus fichas ante Banfield, Instituto y Tigre respectivamente. A su vez, continúa el Mundialde Rugby Francia 2023 y jugará el Inter Miami en la MLS, aunque sin Lionel Messi. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

15:00 Independiente vs. Instituto DGO/TNT SPORTS

17:45 Newell’s vs. Estudiantes TV PUBLICA

19:00 Tigre vs. San Lorenzo DGO/TNT SPORTS

21:00 Banfield vs. River DGO/ESPN Premium

SERIE A

09:50 Atalanta vs. Cagliari ESPN 2/STAR +

09:50 Udinese vs. Fiorentina STAR +

12:50 Bologna vs. Napoli STAR +

15:30 Torino vs. Roma STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 Montpellier vs. Rennais ESPN Extra/STAR +

15:30 PSG vs. Olympique Marseille DGO/ESPN 2/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Real Sociedad vs. Getafe ESPN Extra/STAR +

11:15 Rayo Vallecano vs. Villareal DGO/Dsports

13:20 Betis vs. Cádiz ESPN 2/STAR +

16:00 Atlético Madrid vs. Real Madrid DGO/Dsports

PREMIER LEAGUE

09:50 Arsenal vs. Tottenham DGO/ STAR + / ESPN

09:50 Brighton vs. Bournemouth STAR +

09:50 Liverpool vs. West Ham STAR +

09:50 Chelsea vs. Aston Villa STAR +

12:20 Sheffield United vs. Newcastle DGO/ STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Bayer Leverkusen vs. Heidenheim 1846 ESPN 3/STAR +

12:25 Eintracht Frankfurt vs. Freiburg DGO/ESPN 3/STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Orlando City vs. Inter Miami Apple TV

22:30 Austin FC vs. Los Ángeles Galaxy Apple TV

PRIMERA - NACIONAL

11:00 Club Mitre vs. Brown TYC SPORTS PLAY

13:50 Atlanta vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

15:00 Tristán Suárez vs. Gimnasia de Jujuy TYC SPORTS PLAY

15:30 Guillermo Brown vs. San Martín (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:30 Almagro vs. Alvarado TYC SPORTS PLAY

15:50 Nueva Chicago vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

17:00 Racing (CBA) vs. Deportivo Riestra TYC SPORTS PLAY

18:00 Estudiantes (RC) vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

19:00 Aldosivi vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

14:00 New England Patriots vs. New York Jets DGO/FOX SPORTS 3

17:00 Carolina Panthers vs. Seattle Seahawks DGO/FOX SPORTS 2

17:00 Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals DGO/FOX SPORTS 3

21:00 Pittsburgh Steelers vs. Las Vegas Raiders DGO/ESPN 2

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

09:00 Villarreal II vs. Amorebieta STAR +

11:15 Oviedo vs. Valladolid STAR +

13:30 Mirandés vs. Leganés STAR +

EREDIVISIE

09:20 Ajax vs. Feyenoord STAR +

PREOLÍMPICO DE VOLEY FEMENINO

09:30 Estados Unidos vs. Tailandia STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

11:00 Besiktas vs. Kayserispor STAR +

14:00 Alanyaspor vs. Fenerbahce STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

12:25 Escocia vs. Tonga STAR +

15:40 Gales vs. Australia STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

13:00 Anderletch vs. Brujas DGO/FOX SPORTS

LAVER CUP

16:00 Partido DGO/ESPN 3