Bombazo en las inferiores de Estudiantes: Kuyumchoglu dijo que lo echaron a poco de asumir por un cortocircuito interno

Una fuerte noticia sacude a Estudiantes. Este martes, Fernando Kuyumchoglu anunció que fue echado y dejó de ser coordinador de las divisiones juveniles del Pincha tras un cortocircuito con la dirigencia albirroja, cargo que había asumido hacía poco más de dos meses.

Fue el propio Kuyumchoglu el que lo dio a conocer en el programa El Equipo Deportivo de La Redonda 100.3 y lo hizo con fuertes críticas a la CD. "Hoy me comunicaron que no iba a seguir en el cargo. Ayer tuve una reunión con Marcos Angeleri, Juan Martín Aiello y Diego Ronderos en la que me lo informaron", aseguró.

Según dijo, tras un conflicto interno Juan Sebastián Verón eligió otro nombre por sobre el suyo, por lo que las diferencias se fueron agigantando hasta que finalmente hoy le comunicaron que dejaba de ser coordinador del fútbol juvenil, tras haber asumido a principios de julio.

En es sentido agregó: "Tuve diferencias desde el principio. Me convocaron ellos tres (Angeleri, Aiello y Ronderos) a hacerme cargo de la coordinación del fútbol juvenil y acepté enseguida. Era un sueño volver al club que me dio un montón de cosas. Entré solo, y eso es muy difícil porque ya hay una estructura. Pero como era Estudiantes y aparentaba estar ordenado en todo sentido pensé que iba a ser igual. Pero a los 20 días de asumir, asume también un grupo de gestión. Verón me presenta a este grupo. Yo no estaba enterado que iba a sumarse gente al proyecto. Pero como venía de Sebastián lo acepté, lo respeto mucho".

Luego dejó en claro que con el correr de los días se generó un conflicto interno con otro de los profes y que el ex presidente albirrojo eligió otro nombre por sobre el suyo, por lo que terminó sin el cargo.

"Tuve diferencias con el profe a cargo, Federico Delucchi, con discusiones. Veníamos en un día a día con cosas que uno no compartía. La verdad que ayer hablé con los dirigentes y les dije que no se podía continuar de esta manera, que no podíamos compartir el proyecto que tenía para Estudiantes. Hoy me comunicaron que Sebastián (Verón) dijo que tenía que ser yo el que abandone el cargo", confesó Kuyumchoglu. Además dijo que "uno entiende que cuando las cosas no tienen que ser no se van a dar. Quiero agradecer al grupo de trabajo y los que me han rodeado en el Country. A veces hay determinaciones que hay que aceptar y el club va a seguir otro camino. Hoy doy por finalizado mi ciclo".

El audio completo de la entrevista en La Redonda