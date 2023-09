Juan Sebastián Verón y su versión sobre la salida de Kuyumchoglu de Estudiantes: “Quiso cambiar las formas sin consensuarlo”

Tras los sucesos que convulsionaron al fútbol juvenil de Estudiantes, el vicepresidente primero Juan Sebastián Verón volvió al ruedo. Explicó por qué se interrumpió el ciclo de Fernando Kuyumchoglu y presentó al grupo de trabajo que fue el motivo de ruptura con el excoordinador, que había asumido apenas tres meses atrás.

Como primera medida reconoció que está un poco alejado del día a día del Club, pero insistió que le interesa -y mucho- las formativas. Y que por eso se involucró al punto de patear el tablero que estaba presentado. “Se me ve poco, pero sigo estando. La parte de juveniles es una área sensible porque tenés que estar en toda la jornada y ahí pasan un montón de cosas con los chicos y el staff técnico”, arrancó en el programa oficial del Pincha, donde tuvo la posibilidad de hablar a su gusto.

Su presencia sin dudas que marcó un punto de quiebre. Porque si bien sólo se refirió a los cambios que va a implementar en el fútbol juvenil, no profundizó respecto al futuro institucional y cómo quedaron los dirigentes que venían trabajando y vieron cómo en pocos días la estructura se modificó por completo.

“Siempre tratamos de evolucionar para no quedarnos estancados. Es mucho lo que hay que abarcar y no alcanza con una sola persona”, comenzó el exfutbolista y dirigente, como queriendo poner paños fríos, pero...

“Entiendo que tipos formateados como Kuyumchoglu que vienen de conducciones donde el coordinador llegaba un día y decían entrenan dos horas y al otro día media hora, que vayan al gimnasio, ya de esa forma no se trabaja más”, disparó contra el excoordinador.

“Trabajamos todos juntos en el proceso y el proyecto. Todos estábamos de acuerdo. Pero quiso cambiar la manera de trabajar sin consensuarlo e imponiendo. Acá no se impone nada. Nadie se maneja así. Dijo es el equipo de gestión o yo y listo... No hubo ningún problema personal. Quiso poner las condiciones que no iban y no fueron consensuadas”, continuó.

También se refirió a la salida de Gerónimo Spina e hizo una fuerte autocrítica. “En parte hay culpa nuestra por el chico que se fue. No le dimos señales. No comparto lo que hizo y menos lo del representante. Los hechos se demuestran con actos y no con palabras. El Club tuvo que tener otra sensibilidad para quien está pidiendo más. Eso lo tenés que ver y no lo vimos”, dijo.