Una ex empleada destrozó a Shakira: "Es un demonio, soy testigo"

Los problemas siguen para Shakira, en esta nueva etapa de su vida y tras la separación de Gerard Piqué. Instalada en Miami, es acusada en España de evasión fiscal y, esta tarde, una ex empleada la destrozó tratándola de “demonio”.

Se trata de Cristina Cárdena, ex empleada de la colombiana en su estancia en Madrid. La española habló con Flor de la V en Intrusos esta tarde.

Cuando la conductora de Intrusos empezó la entrevista, la primera pregunta fue si la artista era un ángel o un demonio. “Será un ángel para las personas que ayuda y se portan bien; y un demonio para las personas con las que no se ha portado bien y de la que soy testigo”, inició Cárdenas.

“Yo conozco a una persona que, por contrato, pone que los figurantes (extras) cuando ella pase se den la vuelta, mirando de cara a la pared. Hay cientos de testigos, yo estoy dando voz a los figurantes”, relató sobre los actores que aparecen en sus videoclips.

Cristina Cárdenas confirmó que Shakira “no le hizo nada personalmente” pero sí ha sido testigo de estos supuestos maltratos a los extras. “Cuando llego a un rodaje, me dan unas hojitas de todo lo que va a pasar en el día. Ahí ponen específicamente que todos los figurantes se tienen que dar la vuelta de cara a la pared”, recordó.

Contó que “aceptamos” que les retiren los celulares durante los rodajes “para que no la graben a ella ni le saquen fotos, aunque ella está metida en su motorhome. Son muchas cosas, pasa la excentricidad”.

La empleada española reveló que la cantante colombiana “pide frutas extrañísimas que cuesta mucho encontrarlas o unas mermeladas super extrañas, agua de lluvia de Islas Fiji”.

Como si esto fuera poco, afirmó que durante los rodajes en los que participó, los hijos de Shakira y Piqué “andaban corriendo por ahí, ella atrás de los niños” y los extras de cara a la pared.

Cárdenas no evitó hablar sobre el último reclamo de la Justicia española a la cantante: “Ella se ensucia la imagen sola, tiene una deuda con Hacienda. Además, monta fundaciones de niños para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente”.

Sobre las últimas canciones de la colombiana, donde hace referencia a la familia Piqué, la ex empleada se mostró enojada, una vez más: “Esta mujer no es clara, encima se mete con la familia de Piqué cuando sus suegros le criaron los hijos. Ya le hizo cinco canciones, miente en todo”.

Un dato que reveló, que se desconocía hasta el momento, es que según su versión, el ex Barcelona inició su relación con Clara Chía cuando ya se había separado de la artista. “Cinco meses antes, Gerard la deja pero ella no lo acepta. Le pide ayuda a su suegra, pero ella le contesta que no porque cuando se conocieron, él ya tenía novia. Ella está todo el día encerrada en su estudio, el hombre aguantó 12 años”, cerró.