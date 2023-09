Desde la cárcel: Inesperado mensaje de L-Gante ¿Cómo está? ¿Qué dijo?

El tiempo va pasando y son ya más de tres meses desde que L-Gante fue detenido y se encuentra privado de su libertad.

En este contexto, el cantante de cumbia 420 decidió contactarse con sus fanáticos y desde prisión subió a las redes un profundo mensaje para ellos: “Esperando”, sostuvo y dejó varias imágenes suyas en el subte de Berlín donde estuvo hace unos meses gracias a la gira que hizo por Europa. “Esperar es creer o saber que algo que estamos deseando, va a pasar. ¡Ya todos saben lo que espero yo!”, agregó dando a entender su deseo de salir en libertad.

Asimismo, agregó: “Saben que estoy tranquilo. Todos se preguntan ¿por qué estoy acá? ¿Qué delito cometí? ¿Dónde está la Justicia?”, le preguntó a sus más de cinco millones en esa red social e insistió: “Para muchos, que yo esté encerrado acá dicen que es justicia. ¡Otros saben que no es así!”, agregó defendiéndose.

Y desde un perfil reflexivo comentó: “Vivencias. Experiencias. Hoy estamos así, mañana quizás no estamos”, concluyó. En ese momento sus fanáticos se dieron cuenta que Elian había citado una de las estrofas que tiene su canción: “El día más feliz” y que a pesar de estar privado de su libertad, el artista encuentra la manera de comunicarse con su público.

Por otra parte, vale recordar que a L-Gante se lo acusa por los delitos de “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas” en perjuicio del denunciante, identificado como Darío Gastón Torres, “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples” respecto a Rosa Catalina Passi, y por “tenencia simple de estupefacientes”.

Finalmente, expresó:“¡Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen!. Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar...¡yo les aseguro que en ningún momento!”, comenzó escribiendo L-gante, mientras subrayó las palabras “decaído” y “momento”, y la frase envuelta en el dibujo de un corazón. “Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme”, confesó.

Y agregó a su mensaje: “Acá estoy, sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Simplemente sumando porque ojo que me puse a escribir, siento que no perdí mi tiempo”. Al final, le agregó su nombre, L-Gante y Elián, con su reconocida firma debajo. y el mensaje lo completó con su ubicación actual: “Celda 4″.