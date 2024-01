VIDEO. EL DIA en Uruguay.- Leonardo Morales: "Queremos ser uno de los candidatos a meterse en la pelea"

Gimnasia cerró ayer su participación en la Serie Río de la Plata luego de vencer a San Lorenzo por 1 a 0 en su segunda presentación del año. Tras imponerse desde los penales ante Cerro Largo en el primer amistoso, anoche Mammini le otorgó el único grito de la jornada y ahora regresa al país con un balance positivo. Su capitán, Leonardo Morales, destacó el trabajo realizado hasta el momento en la pretemporada y dejó en claro las razones que lo hicieron quedarse en Gimnasia.

El defensor del Lobo, que ayer ratificó su intención de liderar el equipo mens sana al rechazar la oferta de Independiente, tuvo una sólida actuación y contuvo a dos delanteros de jerarquía como Adam Bareiro y su excompañero Cristian Tarragona. En ese sentido, destacó: "Me tocó enfrentarlo muchas veces en el ascenso y luego cuando jugaba en Vélez, hoy es la primera vez que nos enfrentamos después de ser compañeros y le deseo lo mejor porque es una gran persona".

Al referirse al triunfo ante el Ciclón en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, señaló: "Contento por la victoria, habíamos hablado para dar una buena imagen. Sabemos que son partidos de pretemporada, distintos a los que vamos a enfrentar una vez que comience el torneo, pero queríamos cambiar la mentalidad por una ganadora porque el torneo pasado la habíamos pasado mal".



Fotobaires

En ese marco, sobre esta pretemporada, destacó: "Nos preparamos de la mejor manera, queremos dejar una buena imagen de Gimnasia. Ni bien terminamos el desempate con Colón, planteamos ser un equipo competitivo que no solo mire la zona baja. Es un Club grande, con mucha historia y tiene que tener una mentalidad ganadora. Nos propusimos nuevos objetivos y metas, no va a ser fácil porque hay mucha competencia y el fútbol argentino está muy parejo. Queremos ser uno de los candidatos a meternos en la pelea".

También, hizo referencia a la oferta que recibió por parte de Independiente y remarcó: "Si, hoy hice público que me quedo en Gimnasia. Quiero agradecer a Independiente por fijarse en mí, en el torneo pasado también me habían buscado, pero acá me siento muy querido, la gente me hace sentir el cariño y quiero enfrentar este nuevo desafío de ser un equipo competitivo".

"Diego dejó una marca muy grande en los que estuvimos en aquel momento. Revolucionó todo el fútbol argentino, no solo a Gimnasia y también a nivel mundial le han realizado homenajes. Me pone muy contento haber compartido el plantel mientras él fue técnico y también de haberme sentido partícipe de que Diego tuvo el reconocimiento que tanto se merecía en el fútbol de nuestro país. Estoy seguro de que Gimnasia le marcó el corazón, lástima que se nos fue muy rápido", explicó ante la consulta de una periodista en la conferencia.

Para este año, tras ser consultado por el enviado especial de Diario EL DIA, respondió: "A nivel grupal no nos hemos sentado a plantearnos bien el objetivo, pero tenemos en claro que queremos clasificar a Gimnasia, meternos en los primeros cuatro de la zona y a la hora de los cruces que son mano a mano, queremos ser una familia, un equipo duro, compacto y solidario con el grupo".

Por último, Morales, indicó: "El balance es positivo, no nos han convertido goles y eso es importante ya que veníamos de ser el equipo más goleado. Nos pone muy contentos que los refuerzos se hayan sentido cómodos, se han integrado y nos van a ayudar muchísimo".