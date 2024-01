Se vienen los “replay” en la FA Cup

La FA Cup definirá a partir de hoy la primera tanda de ganadores de los 32avos. de final, a través de los partidos desempate, denominados “replay”, que involucrarán a los diez equipos que no se sacaron diferencia en la primera semana de enero.

El partido más destacado será el que van a sostener los equipos de Wolverhampton y Brentford, dos que militan en la Premier League. Dicho cruce se realizará a partir de las 16.30 (hora de nuestro país.

Como se recordará, el pasado 5 de enero igualaron 1-1 en el Brentford Community Stadium de la ciudad de Londres. Y ahora es necesario el desempate para saber qué equipo continuará en carrera.

La jornada tendrá continuidad desde las 16.45 con los siguientes cruces: Bristol City vs. West Ham; Bolton Wanderers vs. Luton Town; Birmingham City vs. Hull City y Eastleigh vs. Newport County.

De acuerdo al sistena de juego del mencionado certamen inglés, la segunda en importancia, los “replays” tienen vigencia hasta la cuarta ronda de la competencia inclusive y los partidos se juegan en el estadio del equipo visitante.

La segunda tanda de desempates tendrán lugar el próximo miércoles con los choques entre: Blackpool vs. Nottingham Forest; Bristol Rovers vs. Norwich; y Everton vs. Crystal Palace, todos a las 16.45, hora argentina.

Los 16avos. de la FA Cup ya tiene a los siguientes clasificados: Watford-Southampton; Blackburn-Wrexham; Bournemouth-Swansea; Sheffield-Coventry; Chelesa-Aston Villa; Ipswich-Maidstone; Tottenham-Manchester City; Leeds-Plymouth; Sheffield United-Brighton And Hove; Fulham-Newcastle.

Por su parte, West Bromwich, Leicester City, Liverpool, Manchester United aguardan por sus respectivos rivales.