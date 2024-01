Escala la tensión entre la Casa Rosada y la Provincia

El trágico tiroteo por una disputa de tierras en La Matanza, con un saldo de al menos cinco muertos (ver página 14), volvió a dejar al descubierto la tensión latente entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires.

Primero fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en su habitual conferencia de prensa opinó sobre el enfrentamiento por la venta de terrenos tomados en un predio de González Catán. “Es un tema que atañe a las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, advirtió el partavoz oficial, para luego despacharse con una fuerte crítica contra la administración de Axel Kicillof: “Evidentemente, el Estado tan presente no está en esos lugares. Han hecho tanta publicidad del Estado presente y de repente vemos gente matándose por tener un pedazo de tierra”.

El cortocircuito entre ambas administraciones no quedó ahí. Porque más tarde el propio presidente, Javier Milei, ahondó en sus críticas hacia Kicillof a través de un posteo en su cuenta X (exTwitter).

En rigor, lo que hizo el mandatario fue contestarle a una publicación de una cuenta no oficial del Gobernador. Allí, un usuario que se hizo pasar por Kicillof escribió: “Presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario”.

Haciéndose eco de ese mensaje, pero sin advertir que se trataba de una cuenta apócrifa del jefe del Estado provincial, el Presidente retrucó: “Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos. A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF. Tampoco los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia”. Y siguió: “Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema”, para rematar con su clásico “Viva la libertad, carajo”.

Luego, cuando por fin reparó en que se trataba de un perfil falso del Gobernador, Milei volvió a utilizar la red social para remitir el mensaje anterior a la verdadera cuenta del mandatario provincial: “@Kicillofok, se lo remito para que esté al tanto”, publicó y justificó su cita al usuario fake: “Es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero, sin dudas”.

Una provocación

Mientras, en La Plata interpretaban los dichos de Adorni y Milei como “una provocación”, a la par que admitían que no hubo contactos entre la Provincia y la Casa Rosada tras el tiroteo que dejó cinco muertos en La Matanza.

Más allá de ese episodio puntual en el Conurbano, lo cierto es que el diálogo entre ambas administraciones es igual a cero. Tanto es así que Kicillof no ha vuelto a reunirse ni a cruzar mensajes con el Presidente, desde aquel encuentro con gobernadores en Casa Rosada.

En un contexto complejo en cuanto a transferencia de recursos, y pese a las diferencias ideológicas que separan a ambos mandatarios, en la Provincia esperan de la Nación respuestas a ciertos temas de gestión. Varios de ellos urgentes.

Uno, por ejemplo, tiene que ver con el plan de Infraestructura Penitenciaria para la construcción de cárceles y alcaidías, un programa de obras que se abastecía con fondos nacionales.

Según fuentes del gobierno bonaerense, el último ministro que tuvo contacto con funcionarios nacionales fue Jorge D’Onofrio, a cargo de Transporte. Fue a raíz del paro de colectivos de líneas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el reclamo por el pago de subsidios.

Entre los escasos encuentros entre funcionarios nacionales y provinciales se cuenta también la reunión del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, con su par de la Nación Patricia Bullrich. Y poco más.

En este marco, trascendió que Kicillof busca tender puentes con otras provincias. El primer paso en ese sentido lo dio la semana pasada cuando el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantuvo un encuentro con el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti. Allí, el funcionario bonaerense acercó un borrador para avanzar en una agenda interprovincial conjunta.

El objetivo, deslizan en la Provincia, es ir hacia un esquema interprovincial para avanzar en temas de gestión con otras gobernaciones como las de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Río Negro, con las que limita Buenos Aires