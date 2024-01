Dolor en La Plata por la muerte de un prestigioso oftalmólogo: "Operó a media ciudad"

Son momentos de dolor por estas horas en distintos ámbitos de La Plata por la muerte del reconocido oftalmólogo Jorge Eduardo Hansen. El profesional, de 71 años, obtuvo su título en la Universidad Nacional de La Plata y era director de la Clínica de Ojos.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, y muchos coincidieron en que Hansen "operó a media ciudad". Incluso desde la cuenta de Facebook de la clínica de la que era director publicaron un sentido mensaje: "Despedimos con profundo dolor a nuestro querido Dr. Jorge Eduardo Hansen. Una persona entrañable que dedicó años de su vida en Clínica de Ojos La Plata con enorme responsabilidad, entrega y dedicación". Y termina diciendo: "Abrazamos y acompañamos en tan difícil momento a toda su familia".

En los comentarios que cosecha las publicación se destaca uno que expresa: "No lo puedo creer. Siempre voy a estar agradecida a la vida de darme la oportunidad de haberlo conocido y haber sido su instrumentadora. Trabajamos 26 años juntos, excelente persona y profesional, ahora me quedo con los lindos momentos en el quirófano. Saludo y acompaño en este difícil momento a toda su familia". Otro reza: "A mí me devolvió la alegría, cuando después de la cirugía pude volver a ver (...) Vuele alto doc. Estoy muy triste".