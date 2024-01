El drama de la inseguridad, al rojo vivo

Los episodios de inseguridad forman parte de una triste, pero cruda realidad cotidiana en La Plata. Tal como viene reflejando este diario, cada vez son más las víctimas que padecen el delito en carne propia. Sin embargo, en las últimas horas la delincuencia parece haber “elegido” un lugar para cometer todo tipo de atracos, generando desde miedo hasta e indignación en sus damnificados.

Se trata de un edificio ubicado en calle 3 y 56, un inmueble localizado en pleno casco urbano y a pocas cuadras del estadio UNO. Según afirman las decenas de familias que habitan en sus departamentos, diferentes episodios delictivos en el lugar han despertado “temor” a tal punto de “ya no querer salir a la calle”, revelaron.

“Es terrible lo que está pasando. Antes de las Fiestas empezaron con el robo de bronce, la verdad no sabemos por qué la Policía no hace nada”, dijo Silvia, una vecina del inmueble, y agregó: “Se llevaron el portero también que es de bronce, está todo filmado porque tenemos cámaras, hicimos denuncias, y no vemos que hagan algo. Es tierra de nadie”.

“Los chorros trabajan libremente, ven que no hay control de nada y trabajan como quieren. Anoche (por el miércoles) vinieron cinco chicos que trataron de robarse las barandas. La gente está cansada, tiene miedo, todos los días pasa algo. No vemos un patrullero en la zona, ni de día ni de noche”, aseguró.

Cabe mencionar que durante esta semana el edificio sufrió diferentes robos, incluso un auto estacionado en la vereda fue vandalizado. “La policía nos dijo que no pueden hacer nada porque son menores. Queremos que cuiden a la gente, no solo por los robos. Uno tiene miedo entrar al edificio, se esconden, te pueden hacer algo”, concluyó la mujer.