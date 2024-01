“Agua para bajar”, la frase de Florencia Yturrioz antes de morir por sobredosis

“Florencia, cuando ingresó al hospital en un cuadro grave, en el análisis que se le realizó dio positivo a metanfetamina y anfetaminas”, confió a EL DIA una fuente del caso con acceso al expediente que investiga la muerte de Florencia Yturrioz, la joven nutricionista de La Plata que perdió la vida el último fin de semana en Mar del Plata en medio de sus vacaciones junto a un grupo de amigas. Sin embargo, el fiscal Fernando Berlingeri está a la espera de los resultados definitivos de los estudios histopatológicos para confirmar con qué sustancia se intoxicó la joven. Asimismo, la familia pide investigar si la drogaron.

Como bien informó este diario, en las últimas horas la declaración de testigos -que estuvieron con Yturrioz antes de su muerte- echó luz a la reconstrucción de los hechos y confirmaron dónde estuvo la joven de 26 años después de la fiesta electrónica a la asistió en la madrugada del domingo 14 de enero.

“Bebía mucha agua, de hecho pidió que le cargaran dos veces una botella. ‘Agua para bajar un poco’, decía”, contó un testigo con quien Florencia fue a la playa en la mañana del domingo, antes de descompensarse y ser trasladada de urgencia al Hospital Interzonal, donde falleció horas después a causa de una sobredosis. “Estaba muy excitada”, agregó el testigo.

“Sus amigas se fueron a dormir, ella no, y ahí conoció a estos chicos que venían de otra fiesta y estaban comprando facturas. Hablaron de ir a un after, no había, y se fueron a la playa”, reveló una fuente del caso. En este sentido, fueron a Playa Las Toscas, la que da frente al edificio Havanna, y estuvieron casi tres horas. Esto fue confirmado por las cámaras de seguridad que fueron revisadas por las autoridades. “Fue de 7.40 a 10.40 hs.”, indicaron.

De acuerdo al testimonio del testigo, que se presentó espontáneamente ante el fiscal Fernando Berlingeri, de la UFI N°4, “en la playa Florencia no tomó mate porque sabía, siendo nutricionista, que la deshidrataría: ‘Lo que yo tengo que tomar es agua’, le dijo”.

Una fuente del caso reveló además que Florencia le confesó a los chicos que conoció en la playa que “había consumido algo”. La sospecha de la familia de Yturrioz, apunta a que alguien, engañándola, la habría drogado. La hipótesis, en la Justicia, no pudo ser confirmada.