Cortés, ¿sigue en Colo Colo o viene a Estudiantes? El arquero, entre su deseo y el pedido de Arturo Vidal

La novela del arquero chileno Brayan Cortés con Estudiantes no para de sumar capítulos. Si bien tal como informó este diario desde Colo Colo informaron ayer que se quedaría jugando en el país trasandino, anoche el arquero habló tras el partido disputado en Uruguay por la Serie Río de la Plata y no le cerró la puerta a un futuro pase al Pincha.

Como contrapartida, en ese contexto se conoció el pedido que le hizo la gran figura de ese equipo, el mundialista y ex Barcelona Arturo Vidal, que podría hacer inclinar la balanza para que se decida por quedarse en el Cacique. Lo cierto es que por estas horas la CD albirroja espera una respuesta definitiva para definir si sigue tras sus pasos o busca al reemplazante de Mariano Andújar por otras tierras.

Lo que dijo Cortés de su llegada a Estudiantes

"Mi futuro lo ve mi representante y el club. Ellos deciden más que yo", empezó diciendo anoche Cortés en una entrevista con el canal ESPN tras el choque frente a Liverpool charrúa, en el que su equipo ganó 4-3. Luego el golero dijo que "siempre viendo lo mejor para mí. Mi idea siempre es salir, mis objetivos y mis sueños son siempre luchar por algo más", por lo que no le cerró la puerta a Estudiantes, pese a que no atendió más los llamados de la dirigencia del Pincha, que se mostraron por estas horas desconcertados ya que tenía todo acordado para sumarlo al plantel de Eduardo Domínguez, que este jueves debuta en la Copa Argentina frente a Argentinos de Monte Maíz (Córdoba).

"ME PREPARO PARA SEGUIR CUMPLIENDO" declaró Brayan Cortés. ¿Llegará a Estudiantes? Lo aclara él mismo.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/3KVd5TAaot — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2024

En esa línea, el iquiqueño reconoció que "no sabemos lo que va a pasar. No tengo nada todavía" y agregó: "Con Estudiantes no está cerrado y yo estoy tranquilo, haciendo las cosas bien y enfocado en Colo Colo". Y cerró el tema diciendo: "Hay que seguir trabajando, hoy en día estoy acá pero hay que seguir preparándose para seguir cumpliendo".

El pedido de Arturo Vidal

Por otro lado, Cortés también tuvo palabras de felicidad por el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo. “Necesitábamos jugadores como él. Lo conozco y nos va a ayudar un montón. Esta es su casa y lo vamos a recibir con los brazos abiertos”, afirmó.

Pero luego se conoció que fue el propio Vidal el que hizo dudar al arquero por un pedido especial que le hizo en las últimas horas. Es que ayer, luego de una mañana muy agitada para Cortés por las negociaciones que mantenía con Estudiantes, y tras llegar a un acuerdo por la cuestión económica, el "Rey Arturo" lo llamó y le "movió la estantería".

Según los medios chilenos, Vidal conversó con él y le dijo: "qué te vas a ir a hueviar a otro lado, quédate acá, porque vamos a ir por la Libertadores”. Esas palabras habrían sido claves para que Cortés dude de venir al Pincha. Además, en ese marco, la prensa chilena habla hoy de una mejora de Colo Colo en el contrato del jugador, que se acordó tras una reunión que mantuvo en las últimas horas con el presidente del club, Alfredo Stöhwing, y otros directivos.

¿Qué final tendrá esta historia?