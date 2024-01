Bicis con ruedas de la NASA que no se pinchan

Los neumáticos de caucho empleados en la mayoría de las bicicletas pronto podrían convertirse en un accesorio del pasado con la aparición de un nuevo tipo de llanta que no sólo sería tan elástica como el material tradicional, sino que además sería fuerte como el titanio y no tendría por dentro una cámara de aire, por lo que prácticamente no se pueden pinchar ni desinflarse. Estas ruedas antipinchazos, denominadas METL (siglas de Martensite Elasticized Tubular Loading), han sido fabricadas por The SMART Tire Company, una compañía que, para la producción de este accesorio vital para los vehículos de ciclismo, utiliza una tecnología que la NASA también emplea en el diseño de sus robots enviados a otros planetas, conocido como nitinol. Se trata de una aleación de níquel (ni) y titanio (ti) —allí la razón de su nombre— que da origen a un tipo de “material con memoria”, llamado así porque tiene la capacidad de ser programado a nivel molecular para recordar su forma original. Así, cuando estos materiales se deforman en el contacto con algún agente externo, luego pueden volver una y otra vez a su diseño original ante cambios programados de temperatura o presión. Si bien el nitinol fue descubierto a finales de la década de 1950, la NASA se encargó de potenciar las aplicaciones del material cuando lo empezó a utilizar para fabricar una generación de ruedas que no se puedan pinchar y sean resistentes a todo tipo de terrenos accidentados, como en Marte. Los neumáticos METL, que tienen un peso de 450 gramos, están diseñados de la siguiente manera. La estructura interna está compuesta por múltiples aros de nitinol (como una malla en espiral) y con un interior vacío. En tanto, la estructura externa —la única parte del vehículo que se tendrá que cambiar periódicamente— está hecho de goma de poliuretano, que permitirá que la bicicleta pueda moverse en cualquier tipo de superficie. Según The SMART Tire Company, la banda externa de los neumáticos METL puedan resistir hasta 13 mil km de viaje y su reparación podría costar hasta 10 dólares por neumático. La promesa de la empresa es tener ruedas que puedan “durar toda la vida útil de su vehículo”.